Medicul legist Loreta Iorga, atacată cu 13 lovituri de cuțit. Atacatorul a fost arestat

Aseară, medicul legist Loreta Iorga a fost victima unui atac cu 13 lovituri de cuțit. Atacul s-a produs la domiciliul acesteia, dar, din fericire, aceasta a scăpat cu viață. Ea este cea care a și reușit să sune după ajutor, ambulanțierii sosiți luând-o din scara blocului unde locuia.

Atacatorul este chiar fiul său, în vârstă de 30 de ani, care a fost inițial reținut pentru 24 de ore, mai apoi fiind prezentat judecătorilor pentru arestare preventivă, sub acuzația de tentativă de omor. Din câte am reușit să aflăm, acesta suferă de o boală psihică (unii vecini ai victimei susțin chiar că ar fi dependent de stupefiante), fiind actualmente sub tratament. Sub influența medicamentelor a fost și în momentul în care a trebuit să dea explicații polițiștilor.

Din câte se pare, Loreta Iorga a mai avut incidente cu fiul său. Cu câțiva ani în urmă, a fost adusă pe secția de Urgență în cămașă de noapte, după ce avusese, din nou, o dispută cu fiul său care a lovit-o, apoi a încuiat-o afară, pe balcon.

La acest moment, Loreta Iorga se află internată pe secția de terapie intensivă, în stare stabilă.

