Medalie de aur pentru olimpicul Teodor Ghinea

Elevul olimpic Teodor Ghinea s-a născut la data de 2 iulie 2001, în Giurgiu. În prezent, este elev în clasa a-X-a la Colegiul Naţional ”Ion Maiorescu” din municipiu, iar anul trecut a participat la Olimpiada Naţională de Fizică, reuşind performanţa de a obţine medalia de aur, acordată de Societatea Română de Fizică şi menţiune, oferită de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.

Am ales această materie, în primul rând pentru că este o materie incitantă, în sensul că la sfârşitul unui experiment ai satisfacţia descoperirii si înţelegerii fenomenului studiat. De asemenea, consider fizica a fi o sursă vastă de informaţii cu privire la ce se întâmplă în jurul nostru deoarece aceasta studiază marea majoritate a fenomenelor. Pasiunea pentru fizică a început odată cu participarea mea în clasa a-VI-a la Olimpiada de Fizică. De atunci, am început să studiez această materie mai aprofundat şi să particip anual la Olimpiada de Fizică, ne-a mărturisit tânărul olimpic.

Întrebat cum ar trebui să procedeze un elev pentru a deveni olimpic, Teodor ne-a replicat că acesta trebuie în primul rând să fie atras de materia respectivă şi, bineînţeles, să muncească substanţial pentru a obţine rezultate deosebite.

Fiind pasionat de ştiinţele exacte, tânărul olimpic ne-a mai spus că intenţionează să opteze pentru cursurile Universităţii Politehnice.

Îl felicităm pe Teodor Ghinea pentru performanţele obţinute la învăţătură şi îi dorim mult succes în continuare, atât pe plan profesional, cât şi personal!

Teodora NICOLAU