MARIN ANTON: “Până acum consilierii PNL  nu au făcut altceva decât să se comporte ca o anexă a PSD-ului (…) Nu am nimic personal cu Marian Mina, ba dimpotrivă!”

De curând, într-un interviu tv realizat de o televiziune locală, cu preşedintele Consiliului Judeţean Giurgiu , Marian Mina, acesta se plângea de faptul că, noii lideri ai PNL Giurgiu ar solicita consilierilor liberali (judeţeni), să voteze împotriva tuturor hotărârilor propuse de el. Ba mai mult, preşedintele Marian Mina declara că liberalilor giurgiuveni li s-a cerut chiar să semneze o demisie în alb pentru cazul în care se vor abate de la această regulă. Incitaţi de această afirmaţie jurnaliştii noştri l-au contactat pe liderul PNL Giurgiu, Marin Anton care ne-a declarat: Categoric NU! Trebuie nuanţat… În primul rând nu a fost vorba de Marian MINA. Niciodată! Nu am discutat despre Marian Mina sau despre persoane. Noi am vorbit despre programul politic al PSD-ului şi ce face PNL-ul. Noi suntem partid de Opoziţie şi în consecinţă trebuie să facem opoziţie la ceea ce fac social democraţii. Nu am discutat ca, din principiu, să ne opunem la tot ce se propune în Consiliul judeţean, nu! În momentul în care însă vom constata o anumită doză de subiectivism, alte lucruri decât binele giurgiuvenilor, nu le vom aproba (n.r – proiectele de hotărâri). Sunt multe lucruri de spus despre modul deficitar în care sunt susţinute adunările, şedinţele, … În primul rând nu se comunică din timp materialele pentru şedinţe. La acest punct am decis că dacă şedinţele nu sunt bine documentate, proiectele nu au trecut prin comisiile de specialitate, nu le vom aproba. În ceea ce priveşte demisia, care este până la urmă o decizie personală, a fiecăruia, într-adevăr eu am decis că dacă nu se vor respecta hotărârile care se iau politic , la nivel de partid, atunci le voi cere demisia, la nivelul Biroului Politic Judeţean. Ei (n.red- consilierii judeţeni) până acum nu au făcut altceva decât să se comporte ca o anexă a PSD-ului…Nu au făcut Opoziţie, nu au comentat, nu au ieşit în presă. De acum încolo consilierii judeţeni ai PNL-ului vor avea poziţii foarte ferme şi bine controlate în legătură directă cu programul nostru de lucru. Nu am nimic personal cu Marian Mina, spun încă o dată, ba dimpotrivă…Asta nu înseamnă că dacă până acum a existat o aprobare unanimă din partea noastră în privinţa tuturor deciziilor luate la nivelul CJ, şi de acum încolo va exista aceeaşi abordare lejeră din partea noastră. Noi vom analiza foarte atent tot ceea ce fac ei (n.red.- social democraţii), pentru că ei nu fac nimic aproape din ceea ce au spus. Şi aş da exemplu mamograful din Spitalul judeţean. De ce se întârzie şi câţi bani s-a promis că se aduc la spitalul din Giurgiu? Dacă s-ar fi respectat ce s-a declarat în acest sens Spitalul Giurgiu ar fi trebuit să fie mai modern decât multe din clinicile din Capitală. Ori, în momentul acesta nu cred că sunt îndeplinite aceste condiţii. În concluzie, noi, liberalii, ne vom face datoria ca partid de Opoziţie – a mai spus preşedintele PNL Giurgiu, Marin Anton.

(Florian TINCU)