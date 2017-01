Marin Anton: „Cele mai sărace judeţe ale României dau 4 miniştri actualului Guvern…!”

Într-o discuţie telefonică avută cu Marin Anton, vicepreşedinte al PNL Giurgiu, acesta ne-a făcut o scurtă analiză a noului cabinet guvernamental, însoţită de câteva remarci la adresa celor doi miniştri giurgiuveni. Membrii noului Cabinet al Guvernului au teme grele. Dacă aţi observat numai noi (n.r. judeţul Giurgiu) şi Teleorman au câte doi miniştri. Paradoxal, după cum puteţi observa cele mai sărace judeţe din România dau patru miniştri Guvernului Sorin Grindeanu, circa 30%. Asta e bine. Eu îi felicit pe cei doi giurgiuveni. Am mari aşteptări de la ei. Evident că de la Toma Petcu aşteptările sunt mai mari, căci e liberal… Îmi pare rău de domnul Cuc pentru că a început însă acest mandat cu stângul. O să rămână probabil în memoria românilor ca ministrul care a promis zero kilometri de autostradă! Îmi pare rău, căci el este un băiat bun. Chiar dacă a început cu o gafă faţă de presă, urmând să fie violent bombardat din cauza acestei intervenţii nefericite, eu am aşteptări la fel de mari de la el. Dacă nici acum nu se face Podul de la Grădiştea sau DN 5 A nu se vor mai face niciodată. După mine acestea ar trebui să fie primele lui proiecte…