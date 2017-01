Marin Anton: „Am putea spune că Giurgiu deţine 15 % din Guvernul României…!”

Într-o discuţie telefonică avută cu Marin Anton vicepreşedinte al PNL Giurgiu, acesta a făcut o scurtă analiză a noului cabinet guvernamental făcând câteva remarci la adresa celor doi miniştri giurgiuveni. Noii miniştri au teme grele. Dacă aţi observat numai noi (n.r. Giurgiu) şi Teleorman au câte doi miniştri. Paradoxal cele mai sărace judeţe din România dau patru miniştri din Guvernul Sorin . Asta e bine. Eu îi felicit pe amândoi. Am mari aşteptări de la ei. Evident că de la Toma aşteptările sunt mai mari că e liberal… Îmi pare rău însă de domnul Cuc pentru că a început acest mandat cu stângul. O să rămână probabil sub titulatura Zero kilometri de autostradă. Îmi pare rău căci el este un băiat bun. Chiar dacă a început cu o gafă în faţa presei şi o să fie bombardat din cauza acestei intervenţii nefericite, eu am aşteptări la fel de mari de la el. Dacă nici acum nu se face Podul de la Grădiştea sau DN 5 A nu se vor mai face niciodată. Ar trebui să fie primele lui proiecte. Întrebat dacă programul propus de actualul Guvern este sustenabil, Marin Anton ne-a spus: Eu doresc să-l pună în aplicare căci oricum erodarea la putere va exista…Eu îi asigur că vom fi cu ochii pe ei şi că îi vom monitoriza permanent. Suntem curioşi să vedem cum vor evolua de acum încolo lucrurile şi la noi în judeţ cum se vor reorganiza ele. Cu siguranţă Toma Petcu este la acest moment un ministru destul de important cu mulţi bani şi cu multă influenţă. Probabil că asta îl va ajuta să capteze interesul multor giurgiuveni care vor veni în următoarea perioadă în ALDE Giurgiu. Pentru Giurgiu este un moment important şi eu mă bucur pentru asta. Efectiv în acest moment sunt 4 oameni puternici ce ar putea să scoată Giurgiu din starea de judeţ sărac. Au această şansă. Vom vedea şi vom analiza. Vom fi atenţi la tot ceea ce vor face. Au o mare datorie şi o mare responsabilitate. De acum orice nerealizare nu mai are nicio explicaţie. Au Parlament, au Guvern au absolut tot ce doresc dumnealor! Au toate pârghiile administrative, financiare pentru a rezolva marile probleme ale judeţului Giurgiu. Dacă vor face asta, bravo lor şi probabil lumea va aprecia . Dacă nu fac, vor avea mult de suferit. Vorbind de aşa zisa restauraţie privind justiţia, despre pericolul de promulga legi care să-i protejeze pe cei aflaţi în conflict deschis cu justiţia, politicieni ce ar putea fi salvaţi prin modificări aduse în scurt timp, liberalul Marin Anton ne-a spus: Este un punct pe care social democraţii şi l-au asumat în campania electorală. Cel al amnistiei şi al graţierii…Ei şi

l-au asumat din punct de vedere politic. Probabil va fi făcută de ALDE care au avut acelaşi lucru în programul lor de guvernare. În primul rând se va putea limpezi abuzul în serviciu care nu este niciunde în lume cum este tratat la noi.

Vor avea un anumit punct de vedere. O să vedem ce se va face şi cu Constituţia şi faţă de Codul Penal. Să nu uităm că sunt 43 de articole din Codul Penal şi Codul de Procedură Penală în legătură directă cu Constituţia şi că până acum nu s-a făcut nimic în acest sens. Ei s-au angajat în sensul acesta plus că nu numai lumea politică este atentă la acest aspect al amnistiei şi graţierii. La el sunt atenţi şi oamenii de afaceri şi cei din etnia rromilor. Asta nu înseamnă că este un afront adus libertăţii, justiţiei… La întrebarea cu se mai ocupă Opoziţia şi respectiv liberalii la Giurgiu, Marin Anton ne-a spus: Vom monitoriza atent ce fac colegii noştri din PSD Giurgiu, la guvernare Este de văzut cum îşi pun în aplicare programul , mai ales că acum avem şi doi miniştri, lucru care nu le va mai da de acum înainte nici un motiv să spună că nu s-a putut face în Giurgiu un anumit obiectiv. Am putea spune chiar că avem 15% din Guvernul României …a mai spus Marin Anton, evitând deocamdată să facă vreo declaraţie în legătură cu situaţia destul de critică din PNL Giurgiu, o Organizaţie ai căror lideri par paralizaţi încă, de efectul rezultatelor alegerilor din 11 decembrie, dovedindu-şi deocamdată neputinţa de a se reorganiza şi a constitui Opoziţia de care este nevoie în orice stat democratic.

(Florian Tincu)