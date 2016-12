Marian MINA ar putea prelua Organizația județeană a PSD Giurgiu, ca președinte interimar… Niculae BĂDĂLĂU precizează când vor avea loc ultimele schimbări în grupul social democraților giurgiuveni

Joi, 29 decembrie, s-a desfășurat ultima conferință de presă a PSD Giurgiu din acest an, prilej cu care cei 5 parlamentari din partea formațiunii, alături de președintele Consiliului Județean, Marian Mina, au dorit să le transmită giurgiuvenilor tradiționalul ”La mulți ani!”, urări de bine în noul an și să-i asigure că vor onora toate promisiunile făcute în timpul campaniei electorale.

Senatorul Niculae Bădălău : La mulți ani tuturor giurgiuvenilor și să aibă siguranța că vom munci în continuare pentru ei și că vom reuși să le facem o viață mai ușoară!

Deputatul Răzvan Cuc : Îngăduiți-mi și mie să le urez giurgiuvenilor un an nou plin de sănătate și de bucurii. Îi asigurăm pe acestă cale că nu îi vom dezamăgi. Eu, personal, am niște proiecte de suflet de care mă voi ocupa pe parcursul mandatului de parlamentar, cum ar fi dezvoltarea Zonei Libere și refacerea Podului de la Grădiștea. Încă o dată, un an nou mai bun, multă sănătate și mulțumim giurgiuvenilor pentru votul acordat!

Deputatul Andrei Alexandru :Le urez și eu ”La mulți ani!” giurgiuvenilor, un an nou mai bun, un an în care avem foarte mult de muncă. De asemenea, vreau să le transmit cetățenilor că ieri a fost în dezbatere, la Camera Deputaților, Legea eliminării celor 102 taxe, retrimisă de către președintele României. Împreună cu colegii deputați am votat împotrivă. Această lege va merge la președinte pentru promulgare și sperăm ca într-un termen cât mai scurt, românii să beneficieze de această lege și cele 102 taxe să fie eliminate. În rest, ”La mulți ani!” încă o dată și să ne revedem cu bine în noul an 2017!

Președintele C.J. Giurgiu, Marian Mina : La fel ca și colegii mei, vreau să urez tuturor giurgiuvenilor ”La mulți ani!”, să aibă un an nou 2017 mult mai bun, să aibă sănătate, liniște și belșug în casă și îi asigurăm încă o dată pe această cale că ne vom ține toate promisiunile făcute în campania electorală. În aceeași echipă, vom munci pentru dezvoltarea județului și pentru a aduce cât mai multe proiecte aici.

Deputatul Elena Dinu : Tot urări de bine și din partea mea pentru toți giurgiuvenii, cărora le doresc un an nou mai bun, cu sănătate și împliniri. Deși a trecut campania electorală, noi ne-am propus să venim cât de des putem în fața dumneavoastră, a presei, pentru a vă prezenta activitatea noastră din Parlament și de a recepționa de la dumneavoastră problemele giurgiuvenilor pe care noi poate nu le cunoaștem. Un an nou liniștit și cu multe împliniri tuturor cetățenilor!

Senatorul Cristian Marciu : Și eu vreau să urez locuitorilor județului Giurgiu ”La mulți ani!”, sănătate și bucurii alături de cei dragi. Primarilor le urez să aibă cât mai mulre realizări în anul 2017. Vreau să îl felicit și să îi urez mult succes domnului președinte Bădălău pentru noua funcșie de președinte executiv, la nivel central, al PSD. De asemenea, vreau să le mulțumesc celor care ne-au sprijinit în anul 2016 pentru alegerile locale și parlamentare și le promit că nu-i vom dezamăgi, ci vom căuta în continuare să ajutăm județul din care provenim. La mulți ani, sănătate și bucurii!

În cadrul aceleași conferințe, senatorul Niculae Bădălău a mai precizat că în urma alegerii sale în funcția de președinte executiv al PSD, locul de președinte al Organizației Județene Giurgiu a rămas vacant.

Vreau să vă spun că las în urma mea o echipă solidă, serioasă, responsabilă vizavi de problemele județului. Din punct de vedere politic sunt foarte mulțumit de tot ceea ce s-a realizat în ultimii trei ani prin foarte multă muncă, atât politică, cât și administrativă. Sunt convins că cei care vor veni după mine vor face față cu brio și vor reuși să conducă Organizația către rezultate cel puțin la fel de bune ca până acum. Pentru mine, personal, este un nou început. Voi avea grijă ca Organizația Județeană să lucreze bine, și eu, personal, îi asigur că îi voi ajuta din punct de vedere politic, dacă mi-o vor cere. Deși unii s-au și apucat să îl dea ca viitor președinte interimar pe tânărul Marian Mina, liderul ”en titre”, Niculae Bădălău, a anunțat faptul că acest lucru se va cunoaște abia săptămâna viitoare, la următoarea ședință a Comitetului Executiv Național. Probabil vom lua atunci și hotărârea vizavi de noul președinte interimar, până la noi alegeri, a mai spus senatorul PSD. Dacă această popunere se va materializa , Marian Mina ar putea atinge un record de invidiat, devenind singurul tânăr politician giurgiuvean care a reușit ca într-un interval atât de scurt de timp să fie ales atât președinte al celei mai importante instituții județene, este vorba de Consiliul județean Giurgiu, și totodată liderul absolut al Organizației de partid în care s-a format , PSD Giurgiu.



Întrebat de jurnaliștii prezenți dacă are o opțiune personală pentru interimat, Bădălău a precizat doar că opțiunea sa este o echipă puternică și unită și că fiecare dintre colegii săi ar face față acestei funcții.

(Jurnal)