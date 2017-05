Marian Măroiu: „Mulţi dintre membrii noştri de partid nici nu mai ştiau care le este statutul, înainte de alegerile din PNL Giurgiu …”

La aproape o lună de la alegerea sa în funcţia de preşedinte al organizaţiei municipale a Partidului Naţional Municipal, Marian Măroiu a răspuns, în exclusivitate, câtorva întrebări adresate de publicaţia noastră.

Reporter: Domnule preşedinte, a trecut aproape o lună de la alegerea dumneavoastră în această funcţie. Care este stadiul activităţii de reformare a organizaţiei municipale, despre care vorbeaţi atunci?

Marian Măroiu: La acest moment, suntem în faza de a contacta toţi membrii pe care i-am găsit în arhiva noastră, şi aici vorbim despre circa trei mii de persoane. Suntem aproape de final cu această activitate, s-a lucrat intens, astfel că acum vă pot spune că avem peste două mii de membri reconfirmaţi.

R: – Care a fost atitudinea oamenilor când s-au trezit cu telefoane de la dumneavoastră?

M.M: Vă pot spune că unii dintre ei chiar au fost bucuroşi că cineva îşi mai aduce aminte de ei. Chiar eu, personal, i-am contactat pe câţiva, care s-au arătat surprinşi că preşedintele de organizaţie îi sună…

R: Ce vă spuneau oamenii?

M.M: Majoritatea au fost nemulţumiţi de activitatea partidului şi, mai ales, a conducerii din ultimii ani. Unii dintre cei cu care am vorbit chiar şi-au exprimat în mod clar intenţia de a se implica activ, pentru că, îmi spuneau ei, acum au reale motive de implicare. Eu zic că fără un contact permanent cu baza partidului, cu membrii lui de rând, nu poţi avea pretenţii la rezultate spectaculoase.

R: Activitate în toi, înseamnă…

M.M: Exact! Mi-am propus, ca un prim pas, să am discuţii eu, personal, cu fiecare dintre ei. Am avut deja o echipă din Biroul Permanent Municipal (BPM) care,aşa cum v-am mai spus, a reactualizat baza de date cu aproape două mii de persoane. Al doilea pas al activităţii mele este găsirea câte unui om de contact pentru fiecare secţie de votare, pentru fiecare stradă sau scară de bloc, apoi mă voi gândi la nişte structuri de genul OSV-urilor şi al organizaţiilor de cartier. Eu am mers întotdeauna pe principiul că nu poţi organiza la vârf, şi abia apoi să te apuci de lucru la bază. Surpriza mea plăcută este că sunt oameni în teritoriu, dornici să activeze!

R: Cum va arăta această organizare?

M.M: Simplu: 48 de OSV – uri şi nu mai puţin de opt organizaţii de cartier, în funcţie de mărimea cartierului.

R: Mai sunt trei ani până la următoarele alegeri locale…aveţi în calcul pregătirea acestora de acum?

M.M: Ne-am gândit la asta, vă daţi seama…dar până atunci mai avem două „examene” de dat: alegerile europarlamentare şi prezidenţiale. E drept, oamenii îşi manifestă un interes ceva mai scăzut pentru aceste două tipuri de alegeri, „bătălia” reală şi „barometrul” unui partid pe plan local fiind, de fapt, alegerile locale. Nu ne-am gândit încă serios la un asemenea plan, dar nu excludem să începem să o facem!

R: Pentru rezultate bune, e nevoie de organizaţii locale puternice. În calitatea dumneavoastră şi de prim-vicepreşedinte al organizaţiei judeţene, ne puteţi spune care este, la acest moment, situaţia organizaţiilor în judeţ?

M.M: Sunt localităţi unde avem organizaţii puternice (unde, de altfel, am şi câştigat primăriile), avem altele ceva mai slabe dar avem şi destule localităţi unde organizaţiile aproape că s-au desfiinţat. De aceea, ne dorim ca, în scurt timp, să reuşim ca, în fiecare localitate, în fiecare comună, să avem organizaţii puternice.

R: Se ştie că, într-o comună, primarul dă „tonul” rezultatului alegerilor. Au fost primari ai PNL care, urmare a OG 55, au migrat către PSD. Este vreunul dintre aceştia care v-ar fi transmis dorinţa sa de a reveni la PNL?

M.M: Au fost cazuri, sunt şi acum…dar ştiţi cum e…nu poţi pune baza pe un primar care se duce pe linia politică după cum bate vântul… Nu ne putem baza pe asemenea oameni, aşa că preferăm să ne găsim noi oamenii capabili să ducă o luptă electorală curată, fără să aibă asupra sa stigmatul traseismului politic.

R: Şi, pentru că s-a adus discuţia despre alegeri locale, veţi candida în 2020 la funcţia de primar?

M.M: Eu îmi doresc acest lucru, din tot sufletul, să ajungem noi, ca partid, să fim primii în municipiu. Voi face tot posibilul pentru acest lucru şi, cine ştie, poate că voi candida. Timpul va decide acest aspect, şi colegii mei de partid.

(Jurnal)