Majorarea salariului minim pe economie, o piatră de gâtul angajatorilor din domeniul privat. Un patron din cinci vrea să reducă numărul angajaților în prima parte a anului. Idem la Giurgiu!

Previziunile Guvernului sunt la polul opus ! Un patron din cinci, in special din comert si constructii, are in plan sa reduca numarul angajatilor în urmatoarele 3 luni. Cel putin asta arata un sondaj realizat de Institutul National de Statistica pe 8.000 de firme.

Datele vin după anunțul de majorare a salariului minim pe economie , publicarea bugetului pe 2017 și după anuntarea programului de guvernare. Intențiile patronilor nu se potrivesc însă cu planurile Executivului, care prevede anul acesta o creștere consistentă a numărului de angajați, dar și un avânt economic cel puțin spectaculos.

Cei din Constructii anticipează o scădere si a afacerilor și a numărului de angajati cu peste 20% pana în martie. Dar și în comertul cu amănuntul se pregatesc scăderi de 20 și 22% scaderi, ceea ce este surprinzător, pentru ca acest domeniu merge cel mai bine de vreo doi ani.

De ce ar avea patronii planuri asa pesimiste când le merge atât de bine? Explicația unora dintre ei ar fi majorarea salariului minim; nu au bani să plăteasca asemenea venituri așa că renunță la angajați. Lucrul acesta se întâmplă și la Giurgiu unde și așa problema identificării unui loc de muncă era extrem de delicată.În acest fel se va îngroșa pătura șomerilor…



Iată că planurile patronilor nu se potrivesc deloc cu programul de guvernare . Acolo se vorbește de angajarea a 43.000 de noi salariati si reducerea ratei somajului, nicidecum de concedieri.

În plus, principalul motor economic al României, consumul, e bazat mai mult pe importuri. Mulți dintre angajatori sunt de părere că dacă dorea o măsură populistă, Guvernul n-avea decât să mărească salariile bugetarilor nu însă să îi oblige pe agenții economici să facă același lucru, fără însă a le acorda vreo facilitate. Sunt voci care susțin că măsura a avut de fapt ca principal scop creșterea veniturilor la bugetul de stat și nimic altceva.

(Jurnal)