Lumea muzicii este în doliu ! A murit George Michael ! Cântărețul avea doar 53 de ani!

Starul muzicii pop George Michael a murit înconjurat de cei dragi, conform unui anunţ făcut de reprezentantul artistului: „Cu profundă tristeţe vă anunţăm că iubitul nostru fiu, frate şi prieten George a murit liniştit în ziua de Crăciun. Familia lui solicită să îi fie respectată intimitatea în aceste momente dificile. Nu vor mai fi făcute alte comentarii pe acest subiect.“

Este cunoscut faptul că George Michael s-a luptat în trecut cu dependenţa de droguri şi alcool. Cântăreţul Elton John a fost primul care a reacţionat în mod public la aflarea veştii că bunul său prieten a murit: „Sunt în stare de şoc! Am pierdut un prieten drag, cel mai bun şi cel mai generos suflet şi un artist genial. Toate gândurile mele se îndreaptă acum către familia şi fanii lui.“

George Michael, al cărui nume real a fost Georgios Kyriacos Panayiotou, s-a remarcat în anii ’80, după ce a înfiinţat duo-ul pop Wham!, alături de colegul lui de şcoală Andrew Ridgeley, cei doi devenind celebri datorită unor hituri precum „Last Christmas“ şi „Club Tropicana“. Ulterior, George Michael şi-a construit o carieră solo impresionantă şi a lansat albume de mare succes, inclusiv „Faith“ şi „Listen Without Prejudice Vol.1“.

Cel mai recent material discografic al artistului a apărut în 2014, iar anul viitor urma să lanseze un documentar despre viaţa sa.

Interpretul unor piese clasice precum „Wake Me Up Before You Go-Go“, „Freedom“, „Faith“, „Careless Whisper“ şi „Father Figure“, George Michael a fost unul dintre cei mai influenţi artişti internaţionali. De-a lungul unei cariere de succes, pentru George Michael a vorbit muzica lui, însă cântăreţul a ţinut mulţi ani primele pagini ale tabloidelor din cauza vieţii personale agitate: orientarea sa sexuală (era ”gay”) şi dependenţa de droguri şi alcool fiind intens discutate de presă.