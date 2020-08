De doar două luni la intersecția șoselei Prieteniei cu șoseaua 1 Decembrie 1918 (cartierul Rudari) a fost deschisă, în imediata apropiere a motelului Prietenia, o locantă ideală pentru cei ce doresc să mănânce produse după rețete orientale. Cu un nume provocator DEJA VU, restaurantul/ bar își așteaptă consumatorii în regim NON STOP, cu două terase și un interior ce, conform promisiunilor autorităților, va putea fi accesat în foarte scurt timp.

Pentru cei ce vor încerca să găsească o relație între numele locantei, ”Deja Vu” (Impresie intensă, în fața unei situații prezente, de a fi fost trăită în trecut – DEX) și apariția ei în zonă, le precizăm că ea a fost dictată de dorința celor doi tineri administratori ai firmei (Tuhan Huseyin și Ana Maria – soț și soție), ca un omagiu pentru un local din străinătate la care aceștia au poposit deseori, cu plăcere.

Ideea a pornit acum un an de zile, când eu și soțul meu ne-am gândit să ne deschidem o afacere de familie – ne spunea Ana Maria, cea mai tânără membră a acestei afaceri de familie, o giurgiuveancă din comuna Stoenești care la numai 21 de ani dovedește că nu este mai prejos decât barbații din familie.

După ce am depus un proiect pe START UP, cu sprijin de la stat, cam acum două luni de zile am deschis restaurantul, inclusiv barul și spălătoria. Restaurantul cât și barul se numesc DEJA VU, în timp ce spălătoria se numește WASH & GO, ce aparține unui prieten ce practic face parte la rândul său din familia noastră.

Spălătoria vine cu un concept nou, foarte solicitat în străinătate, prin care clienții își pot spăla singuri autoturismul, având la dispoziție tot ce este necesar, după ce în prealabil vor achiziționa, contra cost, un jeton. Totul este automat, așa încât clienții nu pot avea nemulțumiri în privința prestației – ne mai spunea Ana Maria.

Socrul meu Mehmet Emir Tunahan, se ocupă exclusiv de bucătărie, ca de altfel și cumnatul meu, Tunahan Hakan. Carnea ne-o procurăm ca urmare a unui parteneriat cu un arab din Capitală. Totul este halal **

Nu este ca la Giurgiu, te duci la un abator, iei carnea, și gata. Noi colaborăm de la început cu acest arab…De la el procurăm carnea de oaie…Totul se pregătește acolo… transportul cărnii este și el întocmai cu standardele impuse, cu certificate de conformitate.

Consultați Meniul…!

La acest moment consumatorii ce pășesc în restaurantul DEJA VU se pot desfăta cu următoarele preparate:

salate tradiționale ( pregătite cu baițuri și condimente specifice țărilor de origine);

frigărui de pui, berbecuț și oaie;

mix din carne tocată;

”Adana” și ”Urfa” (preparate din carne de oaie și vită),

pizza turcească;

budincă de ciocolată;

orez cu lapte ( în mai multe variante);

”kunefe” – desert făcut pe loc, la cuptor .

Locanta are totodată posibilitatea livrărilor la domiciliu.

Comenzi la telefon: 0725191015.

(Livrare rapidă circa 25 – 30 de minute din momentul comenzii).

În consecință intrați la DEJA VU, pentru a descoperi plăcerea de mânca, lăsându-vă cuceriți de gustul și savoarea preparatelor!

** Carne HALAL – Carnea halal este considerată cea mai curată datorită metodei de procesare. Este vorba despre o metodă prin care animalul ( cu excepția porcului, care nu este folosit) nu suferă în momentul sacrificiului, iar sângele din carcasă este eliminat în întregime pentru a putea servi o carne curată, fără toxine. Procedeul este mult mai complex, întrucât implică și o serie de ritualuri religioase. Halal înseamnă în limba arabă „permis”. Astfel, mâncarea halal este cea permisă de religia islamică. Halal este disponibilă în restaurante cu specific, dar și în carmangerii. Carnea de porc, un aliment nepermis, nu este inclusă în procesarea de tip halal.