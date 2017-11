Sezonul rece se apropie, iar primarul comunei Slobozia, Florin Gheonu, ghidat de principiul „omul gospodar îşi face vara sanie şi iarna căruţă”, s-a pregătit din timp pentru ceea ce anunţă meteorologii.

„Suntem pregătiţi, avem utilajele necesare, plus asigurarea stocului de nisip şi sare pentru perioada rece. De asemenea, s-au finalizat lucrările la DC 121 până la Mânăstirea „Sf. Ioan Rusul”, astfel că sperăm să nu avem probleme în această iarnă. De altfel, indiferent care va fi situaţia, vom fi pregătiţi să intervenim”, ne spunea primarul Gheonu.

Printre alte pregătiri pentru perioada următoare, primarul din Slobozia ne spunea că au fost aprobate fonduri pentru cadouri de Crăciun pentru un număr de 155 de copii din comună, cărora Moşul nu le va uita adresa în această iarnă.

„Pentru că tot suntem pe final de an, pot spune că am şi un fel de bilanţ al lui 2017. Astfel, chiar dacă ne-am descurcat ceva mai greu cu bani puţini, totuşi încheiem anul fără datorii. Chiar am reuşit să majorăm şi salariile, cu toate că am fost puţin luaţi pe nepregătite. De asemenea, am reuşit să facem aproape tot inventarul bunurilor din domeniul public, am demarat cadastrul general, iar Cartea Funciară este, în proporţie de 60%, gata pentru clădirile din comună, în condiţiile în care am preluat cu 0 cărţi funciare. Am finalizat, de asemenea, studiul de fezabilitate pentru grădiniţă, astfel că anul viitor vom vorbi despre o grădiniţă nouă în comună. Vom începe şi asfaltarea de anul viitor, astfel că vom schimba, încet, faţa comunei”, ne spunea primarul Gheonu.

Tot ceea ce ne-a povestit primarul din Slobozia nu ar fi fost posibil dacă nu ar fi existat înţelegere în cadrul consiliului local, astfel că, de la preluarea mandatului, primarul Florin Gheonu ne spunea că absolut toate hotărârile de consiliu au trecut cu unanimitate de voturi.

(Jurnal)