Într-un oraş în care din ce în ce mai multe firme se închid, iar locurile de muncă sunt din ce în ce mai greu de găsit, pare o minune că mai avem şi persoane care au curajul să-şi dezvolte afacerea zi de zi şi să angajeze constant personal. Unul dintre aceştia este Ionuţ Pătraşcu.

Născut la data de 19.01.1977, Ionuţ Pătraşcu este absolvent al Academiei de Studii Economice din Bucureşti. Aşa cum ne mărturisea , la un moment dat el a avut un vis pe care, prin multă muncă, în anul 2007 l-a „pus pe picioare”, continuând, prin şi mai multă muncă, să-l „sporească”, văzând cu ochii. Visul său împlinit se numeşte VLD Logistic, o firmă ce combină cu succes mai multe activităţi ce sunt în strânsă legătură, fiind singura companie din Giurgiu care oferă clienţilor săi toate serviciile logistice necesare într-un singur pachet.

VLD Logistic are ca obiect principal de activitate transportul intern şi internaţional de mărfuri, activităţi conexe transportului (logistică, depozitare, manipulare, distribuţie), plus servicii de comisionare şi consultanţă vamală pentru mărfurile din afara comunităţii europene.

„Noi nu ne-am axat pe o dezvoltare doar în Giurgiu, VLD Logistic dispunând de patru depozite amplasate strategic pe teritoriul ţării. Acestea includ facilităţi de depozitare sub supraveghere vamală, centre de consolidare, precum şi facilităţi adecvate pentru depozitare în condiţii de temperatură controlată şi pentru mărfuri periculoase. În sprijinul activităţii noastre de transport maritim şi aerian de mărfuri, realizăm operaţiuni de depozitare în Zona Liberă Giurgiu, Târguri şi Expoziţii Bucureşti, Portul Constanţa şi Sibiu. Facilităţile noastre asigură condiţii ideale pentru depozitare pe termen lung sau pe termen scurt, servicii de consolidare şi distribuţie, activităţi de picking şi ambalare şi operaţiuni de încărcare/descărcare containere/camioane”, a declarat pentru Jurnal Giurgiuvean, Ionuţ Pătraşcu.

Acesta este unul dintre oamenii de afaceri ai oraşului nostru pentru care dezvoltarea business-ului este prioritară, fiind conştient că dacă nu investeşti atât în resursele fizice, cât şi în cele de personal, şansele de expansiune sunt mai mici.

„Pe mine m-a interesat mereu satisfacţia clientului şi din acest motiv investiţiile sunt constante, pentru că dorim să ţinem pasul noilor cerinţe ale pieţei, piaţă ce este în continuă mişcare, iar dacă nu ridici permanent standardele, nu mai eşti capabil să îţi păstrezi o poziţie bună în comparaţie cu competitorii tăi. Acesta a fost şi unul dintre motivele pentru care am vrut să înglobez aceste servicii sub un singur nume, VLD Logistic, pentru ca în momentul în care un client intră la noi să fim capabili să îi oferim tot ce are nevoie într-un singur loc. Este o muncă ce îţi ocupă o foarte mare parte din viaţă, dar eu consider că, atâta timp cât o fac din pasiune, şi când văd faptul că toţi clienţii pleacă mulţumiţi de la noi, este una dintre cele mai mari satisfacţii. De asemenea mă bucur pentru faptul că în portofoliul nostru regăsim nume mari, precum: leader-ul naţional în devenire pe gama sportivă, locul II naţional în domeniul IT, leaderi naţionali ai industriei petrochimice, textile şi alţii ”, a concluzionat Ionuţ Pătraşcu.

Pentru efortul său de a-şi împlini un vis, dar mai ales pentru reuşita sa cu Compania VLD Logistic ce se află în pragul împlinirii a 10 ani de activitate, Redacţia Jurnal Giurgiuvean îl felicită pe Ionel Pătraşcu urându-i un sincer „La mulţi ani!”, declarându-l totodată OMUL SĂPTĂMÂNII.

Anca Stănişteanu