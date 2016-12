Învață să urezi un „AN NOU FERICIT”, în toate limbile Pământului!

În noaptea Anului Nou aproape 7 miliarde de oameni, cât numără aproximativ , astăzi , populaţia globului pământesc, au pe buze aceeaşi urare: „An Nou Fericit”!

Pentru că la intrarea în 2017 cuvintele cele mai des auzite, oriunde pe planetă vor fi : „An Nou Fericit”! , noi te învățăm să le rostești în diverse limbi ale Pământului:

Albaneză – Nje vit i lumtur i ri

Arabă – Antum Salimoun

Bulgară – Chestita nova godina

Cehă – Stastny novy rok

Chineză (dialect mandarin) – Xian nian hao

Coreeană – Seh heh bok mani bat uh seyo

Croată – Sretna nova godina

Daneză – Et godt nytar

Ebraică – Shana tova

Engleză – A happy new year

Filipineză – Isang masayang bagong taon

Finlandeză – Onnellista uutta vuota

Franceză – Bonne annee (sau une heureuse novelle annee)

Germană – Ein frohes neues Jahr

Greacă – Kali chronia

Hindi (indiană) – Nav varsh ki subhkamna

Indoneziană – Selmat tahun baru

Islandeză – Farsaelt komandi ar

Japoneză – Akemashite omedeto gozaimasu

Letonă – Laimigu Jauno gadu

Maghiară – Boldog uj evet

Malayesiană – Selamat tahun baru

Malteză – Sena gdida kuntenti

Mongolă – Shine jiliin bayriin mend hurgeye

Norvegiană – Et godt nutt ar

Olandeză – Gelukkig Nieuwjaar

Persană – Sale no mo barak

Poloneză – Szczesliwego nowego roku

Portugheză – Un feliz ano nov

Rusă – S novim godom

Sârbă – Srecna nova godina

Spaniolă – Un feliz ano nuevo

Suedeză – Ett gott nytt ar

Tailandeză – Sawatdii

Tătară – Yana yil belan

Tibetană – Tashi delek

Turcă – Yeni yliniz kutlu olsun

Ucraineană – Z novym rokom

Vitnameză – Cung chuc tan xuan

Cele mai multe urări vor fi transmise de populaţia chineză, ai cărei vorbitori de mandarină (principalul dialect al limbii chineze) numără peste un milliard de persoane! „Un Nou An Fericit” vor spune şi cei peste 500 de milioane de indieni vorbitori de hindustani (variantă a limbilor indiene), la fel de mulţi fiind şi vorbitorii de limbă engleză.

(Jurnal)