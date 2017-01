Cu putin timp in urma, pompierii giurgiuveni au fost solicitati pentru a interveni la un incendiu ce se manifesta la o casa batraneasca din sat. La sosirea pompierilor, in casa se afla o persoana cu handicap locomotor care, din fericire, a fost scoasa si predata ambulantei. Din pacate, echipajul SAJ a constatat decesul victimei. Este vorba despre o femeie, in varsta de 63 de ani.