În timp ce Guvernul anunţă creşteri economice fără precedent, organismele financiare internaţionale sunt mai rezervate… Cine se înşeală?

Recent mass media anunţa că România a avut cel mai mare avans trimestrial din Europa. Acest lucru i-a surprins atât pe analiştii interni, cât şi pe cei externi. Senatorii din Comisia de Buget Finanţe au decis chiar să cheme la audieri conducerea Institutului Naţional de Statistică (INS), ca să afle dacă nu cumva calculele au fost greşite.

Vestea că România a avut pe primele trei luni ale anului o creştere atât de mare, de 5,6%, a atras reacţia parlamentarilor care i-au chemat pe cei de la INS să explice aceste cifre. În replică, cei de la Statistică susţin că ar fi vorba despre date „semnal”, adică cifre nu neapărat exacte, care ar putea fi corectate în lunile următoare. Cifrele de la INS au fost preluate de Eurostat, biroul european de statistică. Aşa am ajuns campionii creşterii, la distanţă faţă de Polonia, Lituania, Letonia şi Ungaria. Cu uimire au scris despre asta şi mai multe publicaţii străine, printre care Financial Times. Culmea este că înainte cu o zi de a fi anunţate aceste cifre, Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale, care are acces la datele de la Statistică, remarca o încetinire a creşterii economice în primul trimestru.

De cealaltă parte, Comisia Europeană, FMI, Banca Mondială şi Banca pentru Dezvoltare, instituţii internaţionale de prestigiu, au prognoze mult mai rezervate. România ar putea înregistra în 2017 o încetinire a creşterii economice la 3,6%, de la estimarea de 5% în 2016, şi un deficit de 3,3% pe metodologie ESA, a declarat Maximilien Lambertson, analist la The Economist Intelligence Unit, scrie Agerpres.

Acesta susţine că nu se aşteaptă că decizia recentă de modificare a legislaţiei penale să aibă un impact semnificativ asupra economiei, chiar daca legitimitatea Guvernului a primit o „lovitura serioasă”. Şi Coface România avertiza că avansul economic va încetini, în 2017, la 3,6% de la 4,6% în 2016, România fiind una dintre puţinele ţări din regiune care se va confrunta cu o astfel de evoluţie. În privinţa deficitului bugetar, aşteptările Coface sunt de creştere la 3,5% din PIB în 2017 de la 2,6% din PIB în 2016. Reprezentanţii companiei susţin, pe baza construcţiei bugetare anunţate de autorităţi, că impactul generat de măsurile sociale adoptate va fi, pe partea de cheltuieli, de 5,7 miliarde de lei.

În privinţa veniturilor, reducerile de taxe, deşi compensate de creşterea salariului minim, vor genera un minus de 3 miliarde de lei!

Proiectul de buget pe anul 2017 este configurat pe o creştere economică de 5,2% prevăzută pentru acest an şi de peste 5% pe întreg orizontul 2018-2020, deficitul bugetar (cash) fiind estimat la 2,96% din PIB, iar inflaţia medie anuală la 1,4%, conform Raportului privind situaţia macroeconomică pe anul 2017 şi proiecţia acesteia pe anii 2018-2020, publicat de Ministerul Finanţelor Publice.

Potrivit documentului, produsul intern brut (PIB) pentru 2017 este estimat la 815,195 miliarde de lei, veniturile la bugetul general consolidat la 254,717 miliarde de lei (31,2% pondere in PIB) şi cheltuielile la 278,817 miliarde de lei (34,2% pondere in PIB), rezultând un deficit de 24,1 miliarde de lei (2,96% din PIB). Cursul mediu lei/euro este prognozat la 4,46, iar câştigul salarial mediu lunar la 2.274 lei.

(Jurnal)