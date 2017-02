În sfârșit, președintele Iohannis a promulgat bugetul pe 2017

Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea bugetului de stat pe 2017 declarând : Am decis astăzi și am și făcut-o deja, am promulgat bugetul, cât și bugetul asigurărilor sociale. Țara are nevoie de buget și Guvernul, care s-a angajat să execute acest buget, are posibilitatea să dovedească cum va face acest lucru.

În această perioadă, președintele Klaus Iohannis este așteptat să dea detalii despre organizarea referendumului național, pe care l-a solicitat Parlamentului.



Mai trebuie precizat faptul că președintele Iohannis a declanșat în data de 24 ianuarie procedura pentru organizarea referendumului privind justiția .

(Jurnal)