În primele 7 luni ale anului, cele mai multe AUTOTURISME ”scumpe”, înmatriculate în România, sunt SECOND HAND!

În primele şapte luni ale acestui, în România au fost înmatriculate peste 1.500 de autoturisme scumpe, majoritatea dintre ele fiind însă…second hand!

Românul chiar și atunci când nu prea are bani prin buzunare dovedește însă că este fudul tare. Iată de ce printre mașinile preferate introduse în țară în prima jumătate a acestui an, autoturisme în majoritatea lor achiziționate la second hand, sunt : Lamborghini, Ferrari, Pontiac sau Buick, după cum arată datele Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV).

Potrivit aceleiași surse citate, la nivelul primelor şapte luni din 2017, au mai fost înscrise în circulaţie 487 de maşini Lancia (toate second hand), 453 de unităţi rulate din gama Chrysler, respectiv 26 de Cadillacuri, din care numai o singură mașină nouă. În plus, statistica DRPCIV arată că, din ianuarie şi până în iulie, au fost înmatriculate : 15 bolizi Ferrari (dintre care 5 noi), 6 Lamborghini (4 exemplare noi), 3 Pontiacuri- second hand şi două Buick-uri la rândul lor, rulate.

Nici Giurgiu nu este scutit de ”rable”. Aproape toți giurgiuvenii care lucrează cu contract sau ”fără” , în străinătate, au achiziționat în ultimii ani, cel puțin o mașină de afară, autoturisme cumpărate cu prețuri începând de la 500 de euro…Cele mai scumpe, nu depășesc prețul de 15-16.000 de euro, în timp ce în show room-uri costul lor poate ajunge și la 80-100.000 de euro! Nivelul prețurilor la mașinile de Lux diferă și ele în funcție de numărul de kilometri parcurși, de anul de fabricație, de modelul mașinii etc. putând ajunge și la 200 000 de euro! dar acestea sunt puține , după cum ați observat din cifrele prezentate mai sus.



Conform datelor DRPCIV, parcul auto naţional din România s-a majorat, în 2016, cu 6,21% faţă de anul anterior, depăşind 7 milioane de vehicule. La finele lui 2016, pe drumurile din România circulau 3,036 milioane de vehicule cu motorizare diesel (din care 2,119 milioane de autoturisme), în timp ce 3,586 milioane de maşini aveau motoare pe benzină, din care 3,339 milioane erau autoturisme second hand!!

(Jurnal)