În ciuda vremii de afară, doi cetăţeni turci și un sirian au încercat să intre ilegal în România

Poliţiştii de frontieră din cadrul I.T.P.F. Giurgiu ( S.P.F. Calafat ) au descoperit doi cetăţeni turci și un sirian, care au încercat să intre ilegal în ţară, evitând controlul din Punctul de Frontieră Calafat.

În data de 10 ianuarie, în jurul orei 23.50, la Punctul de Trecere a Frontierei Calafat, judeţul Dolj, polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Calafat au observat, în zona adiacentă P.T.F. Calafat, trei persoane care se deplasau pe jos dinspre Bulgaria spre România printre autocamioanele staționate la controlul de frontieră.

Polițiștii de frontieră doljeni au declanșat o acțiune specifică și au procedat la reținerea și conducerea la sediul P.T.F. Calafat a acestora.

La cercetari, persoanele in cauza au declarat că doi dintre ei sunt cetățeni turci, iar al treilea este cetățean sirian si au vârste cuprinse între 21 și 37 ani. Barbații au mai declarat ca au trecut podul peste Dunăre ascunși sub remorcile a două automarfare, au escaladat gardul de protecție al punctului de frontiera si au incercat sa intre ilegal in Romania întrucât nu dețineau documente de călătorie asupra lor.

Aceștia au plecat în urmă cu aproximativ două luni din Turcia pe ruta Turcia – Bulgaria și intenționau să ajungă în Germania.

Poliţiştii de frontieră au procedat la întreruperea călătoriei persoanelor în cauză, iar conform protocolului româno-bulgar, migranţii, au fost predaţi Poliţiei de Frontieră Bulgare, în vederea continuării cercetărilor şi dispunerii măsurilor legale ce se impun.

