Hagi merge pe mâna lui Șumi

Performanțele pe care Astra le-a realizat în acest an, când a devenit în premieră campioană în Liga 1 și s-a calificat tot în premieră în primăvara Europa League, l-au convins pe Gică Hagi că Marius Șumudică este cel mai bun antrenor român în 2016. Cei doi tehnicieni s-au gratulat reciproc pe parcursul anului, însă au existat și momente în care antrenorul echipei giurgiuvene a fost dojenit de fostul mare internțional pentru anumite declarații. Când vine însă vorba de recunoașterea valorii colegului său de breaslă, Hagi își scoate pălăria și declară cu convingere că Șumudică merită să primească titlul de antrenorul român al anului. „Regele” consideră că tehnicianul Astrei l-a depășit în acest an chiar și pe Mircea Lucescu, un nume care impune respect la nivel european. „Noi l-am votat pe Şumi. El e campionul, a făcut lucruri fantastice. Merită să fie antrenorul anului, chiar şi în faţa lui nea Mircea”, a spus Hagi la Dolce Sport.

Foto: www.flickr.com

Votul lui Hagi este un mare compliment, iar comparația cu Lucescu este măgulitoare. În doar două fraze, antrenorul Viitorului Constanța i-a făcut poate cel mai frumos portret lui Șumudică, iar ce vine de la Hagi are pecetea autenticității. Obișnuit tot timpul cu marea performanță, fostul decar al naționalei României îi recunoaște rapid pe performeri și nu se sfiește să le recunoască public valoarea. Mai mult, Hagi are curajul de a face o comparație între Șumudică și monstrul sacru care este Lucescu senior, fără să stea pe gânduri în privința învingătorului din acest an.

Pentru a fi în ton cu aprecierile lui Hagi, Șumudică și-a condus echipa către o victorie foarte importantă în meciul de luni seară cu Gaz Metan, scor 1-0. Succesul de la Mediaș este al treilea la rând în Liga I pentru formația giurgiuveană, care s-a apropiat la doar un punct de locul 6, ultimul care duce în play-off. Victoria din Ardeal este cu atât mai meritorie cu cât a venit pe terenul unei formații care cochetează cu podiumul clasamentului de ceva vreme. Campioana încheie anul pe locul 7, însă trendul echipei este unul ascendent, având în vedere rezultatele din ultima perioadă. Desigur, marea provocare în cele cinci etape rămase din sezonul regulat este forțarea accesului în play-off, obiectiv care părea greu de realizabil în urmă cu câteva luni, dar care a prins contur acum. Trupa lui Șumi îi suflă în ceafă lui CFR Cluj și are doar trei puncte în minus față de Dinamo, echipă care se află în momentul de față pe locul 5. Patru dintre următoarele cinci adversare ale giurgiuvenilor se află în urma lor în ierarhie, astfel că, teoretic, Astra poate fi socotită favorită în aceste întâlniri. Există, așadar, șanse importante ca formația de la Dunăre să termine sezonul regulat în Top 6, iar apoi se poate întâmpla orice.