Giurgiuvenii pot sta liniştiţi: stocurile de vaccinuri sunt suficiente

Direcţiile judeţene de sănătate şi medicii de familie primesc noi doze de vaccin hexavalent, după cum anunţă Ministerul Sănătăţii. Aproape 250.000 de doze de vaccin hexavalent vor ajunge la direcţiile judeţene de sănătate şi la medicii de familie. Ele ar fi suficiente pentru următoarele cinci luni, timp în care autorităţile derulează procedurile pentru achiziţia unui alt lot pentru următorii patru ani.

Vaccinul hexavalent protejează copiii împotriva a şase boli, printre care tetanos, poliomielită şi hepatită B. În ultimii ani, acest vaccin a lipsit perioade lungi de timp şi mulţi copii nu au putut fi imunizaţi.

Deşi, la nivel naţional, aproape că s-a creat o isterie din cauza lipsei vaccinurilor necesare bebeluşilor, iar cazurile de rujeolă apar zilnic în „prime time”-ul televiziunilor, ca fiind adevărate dezastre naţionale, la Giurgiu situaţia nu pare aşa de gravă.

Conform informaţiilor primite de la reprezentanţii Direcţiei de Sănătate Publică Giurgiu, în ultimele zile ale săptămânii trecute au ajuns, în judeţ, şi ultimele doze necesare de vaccin hexavalent, singurul la care s-au întâmpinat mici probleme. Odată cu ultimul transport, de joi, 6 iulie, s-a atins cifra necesară de circa şase mii de doze (restanţe şi vaccinuri la zi).

„Dacă la hexavalent am avut unele întârzieri, acesta administrându-se copiilor de 2, 4 şi 11 luni, la vaccinul ROR (n.r. – rujeolă – oreion – rubeolă) nu am avut nici un fel de problemă. Din contră, la Giurgiu a fost un surplus de doze, astfel că am putut ajuta şi alte judeţe care s-au confruntat cu lipsa acestuia. Poate de aceea, pentru că nu a lipsit acest vaccin, nu am avut înregistrate cazuri de rujeolă pe teritoriul judeţului nostru!”, a declarat, pentru „Jurnal Giurgiuvean”, directorul DSP Giurgiu, Magdalena Mărcuţ.

Singurul inconvenient ar fi, la acest moment, mai preciza directorul DSP, faptul că, la fiecare transport de vaccinuri, trebuie achitată o anumită sumă de bani, contravaloarea transportului. Acest lucru se petrece deoarece vaccinurile nu mai pot fi transportate în lăzile frigorifice sau în genţi frigorifice, cum se proceda înainte, ci numai cu maşină specială, contra unor sume destul de importante (se ajunge chiar şi la câteva sute de lei pentru un transport).

„Noi avem în dotare lăzile frigorifice cu care am putea aduce dozele de vaccin, dar, din păcate, nu avem voie să le folosim. Cât despre achiziţionarea unui autovehicul special pentru aceste transporturi, ne este, la acest moment, imposibil, pentru că nu deţinem fondurile necesare. O asemenea maşină costă destul de mult, iar direcţia noastră nu are atâţia bani încât să ne putem permite achiziţionarea”, mai spunea Magdalena Mărcuţ.

De la începutul acestui an, media vaccinurilor hexavalente administrate a fost de circa trei sute pe lună, iar numărul nou-născuţilor în primele şase luni, luaţi în evidenţă pentru vaccinare, este de 590. În anul 2016, în evidenţele DSP Giurgiu au fost înregistraţi un număr de 1219 nou-născuţi.

(Jurnal)