În plină campanie de promovare a oii, produsele tradiţionale româneşti lipsesc de pe listele Ministerului Agriculturii. Nici judeţul nostru nu face rabat, doar 11 asemenea produse fiind înregistrate, în anul 2011, la ministerul de resort.

Conform site-ului MADR (Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale), Giurgiu are înregistrate 11 produse tradiţionale: cârnaţi de oaie copţi şi afumaţi (com. Răsuceni), cârnaţi din carne de mistreţ copţi şi afumaţi (Com. Răsuceni), pastramă de oaie, coaptă şi afumată (com. Răsuceni), cremă de smântână (mun. Giurgiu), caş proaspăt ţărănesc (mun. Giurgiu), Lapte prins / bătut (mun. Giurgiu), Caşcaval Vlaşca (mun. Giurgiu), brânză proaspătă ţărănească (mun. Giurgiu), Ruladă muntenească de caşcaval (mun. Giurgiu), murături asortate în saramură de Vlaşca (com. Adunaţii Copăceni), varză murată în saramură de Vlaşca (com. Adunaţii Copăceni).

Anul acesta, conform aceluiaşi site, niciun produs şi nicio reţetă nu au fost înregistrate în Registrul Naţional al Reţetelor Consacrate (RNRC), singurele judeţe care au făcut acest lucru fiind Mureş, Sibiu, Bihor, Prahova şi Cluj.

De altfel, în ultimii patru ani (perioada pusă la dispoziţie de Ministerul Agriculturii), nicio reţetă tradiţională din Giurgiu nu figurează pe lista celor înregistrate la ministerul de resort.

(Anna Lincă)