Florentin MUSCALU este Omul SĂPTĂMÂNII…

Florentin Muscalu – director al Penitenciarului Giurgiu

Florentin Muscalu s-a născut la data de 1 august 1969, în Giurgiu. Este absolvent a trei instituţii de învăţământ superior: Şcoala Militară de Ofiţeri; Universitatea Politehnică Bucureşti (specializarea Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice) şi Universitatea Hyperion Bucureşti (Facultatea de Drept), la care se adaugă şi masterul în Dreptul penal al afacerilor. Totodată, de-a lungul timpului, Florentin Muscalu şi-a completat palmaresul pregătirii profesionale absolvind numeroase cursuri de perfecţionare (de management, de it, de formator, şi multe altele).

A lucrat timp de 10 ani în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, unde a deţinut diverse funcţii, în special de comandă. Apoi, a susţinut concursul de încadrare în sistemul penitenciar, pe care l-a promovat cu succes, parcurgând ulterior toate treptele profesionale specifice acestui domeniu – de la cea mai mică funcţie până la cea mai însemnată – cea de director. Astfel, din anul 2005 a asigurat atribuţiile funcţiei de director adjunct al Penitenciarului Giurgiu; în perioada 2005-2007 a fost desemnat să asigure funcţia de director al aceluiaşi Penitenciar; în anul 2012 a ocupat aceeaşi funcţie, în timp de în perioada iulie 2014 – februarie 2015 a ocupat funcţia de director al Penitenciarului Tichileşti (judeţul Brăila), iar în perioada martie – noiembrie 2015 pe cea de director al Penitenciarului Galaţi; din noiembrie 2015 a revenit pe fotoliul directoral al Penitenciarului Giurgiu.

Întrebat de jurnaliştii publicaţiei noastre cum a perceput de-a lungul vremii aceste funcţii onorante, dar, în acelaşi timp, generatoarea de o serie de responsabilităţi, Florentin Muscalu ne-a mărturisit: Le-am perceput ca pe o provocare, ce s-au materializat treptat prin eficientizarea managementului, având în vedere faptul că unităţile la care am asigurat aceste funcţii custodiază mai multe categorii de persoane private de libertate: regimul de maximă siguranţă (Penitenciarul Giurgiu şi Galaţi), regim deschis/semideschis (Penitenciarul Poarta Albă – unde am ocupat funcţia de director adjunct în perioada februarie 2011-februarie 2012), minori şi tineri (Penitenciarul Tichileşti) şi deţinuţi bolnavi (internaţi în Spitalul Penitenciarului Jilava – unde am lucrat o scurtă perioadă de timp, tot în calitate de director adjunct). Consider că Penitenciarul Giurgiu este cel mai complex şi mai dificil penitenciar din ţară, deoarece custodiază un număr foarte mare de deţinuţi (1300-1500), clasificaţi în regimurile cele mai severe de executare, cu cei mai mulţi condamnaţi pe viaţă, din ţară, cu cei mai mulţi cetăţeni străini, dar şi cu cei mai mulţi aparţinători ai diferitelor clanuri şi grupări interlope, de cele mai multe ori aflate în conflict.

Întrebat totodată care ar fi calităţile esenţiale pe care ar trebui să le deţină o persoană într-o astfel de funcţie, Florentin Muscalu ne-a replicat: Comunicarea, înţelegerea şi colaborarea sunt elemente fără de care în nicio instituţie lucrurile nu ar putea decurge armonios. Personal, deviza mea în relaţia cu subordonaţii este să fiu şeful pe care eu mi-aş fi dorit să îl am. De aceea, încerc să am o relaţie cât mai apropiată cu ai mei colegii, lăsând la o parte gradele şi funcţiile, astfel încât împreună, în echipă, să depăşim inerentele probleme şi să găsim soluţiile cele mai bune. Pe această cale, Florentin Muscalu a dorit să le mulţumească tuturor colegilor domniei sale pentru eforturile depuse zi de zi, eforturi raportate, aşa cum am precizat în rândurile de mai sus, la complexitatea Penitenciarului Giurgiu.

Fire ambiţioasă, disciplinată, curajoasă, dar, în acelaşi timp modestă şi sensibilă, Florentin Muscalu ne-a mărturisit că este pasionat de drumeţiile montane, că este un mare iubitor de animale, iar pentru eliminarea inevitabilelor energii negative acumulate, îşi petrece o parte din timpul liber îngrijind pomii din minilivada sa personală.

Pentru întreaga sa activitate profesională încununată de succes şi pentru faptul că binemeritata funcţie de director ce i-a fost atribuită nu l-a determinat nicidecum să devină un şef autoritar, ci dimpotrivă, l-a apropiat de colegii săi, alături de care a reuşit să clădească un spirit de echipă demn de invidiat, jurnaliştii publicaţiei noastre îi conferă lui Florentin Muscalu titlul de “Omul săptămânii”, alături de cele mai sincere urări de sănătate şi multe împliniri alături de cei dragi!

(Teodora NICOLAU)