Facebook-ul săptămânii: ”…când mă voi întoarce din suspendare, pre mulţi am să-i trag de bandaje, de păr şi de nasurile roşii de carton!”

Pentru că în ultima perioadă fenomenele paranormale au devenit un ”must-have” la Giurgiu, vom rămâne în acelaşi registru care sfidează normalitatea, aducând în atenţia dumneavoastră, cazul lui Cornel Lucian Firănescu, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Giurgiu.

Domnul procuror nu aruncă cu pietre sau cu scaune aşa cum poate vă aşteptaţi, însă din păcate,

printr-un concurs nefericit, de împrejurări, omul a ajuns pacient la Spitalul Obregia, după cum singur mărturiseşte, într-o postare pe facebook, apărută în urmă cu ceva timp. Vă redăm postarea lăsându-vă să o judecaţi singuri…

Să vă spun ce-am păţit. Sunt procuror de 6 ani jumate, perioada în care sistemul m-a internat de 6 ori la Obregia, dintre care o depresie severă majoră cu tentativă de sinucidere şi 5 episoade expansive, zic ei, de tip maniacal cu fenomene mixte. Asta mi s-a întâmplat pentru că eu sunt neconformist şi vreau să aplic legea la sânge, să dau soluţii corecte si netărăgănate în dosare, dar de fiecare dată m-am lovit de muştruluiala celor vreo 5 şefi de parchet pe care i-am schimbat în 6 ani jumate de activitate. Spre exemplu, când eram stagiar, pe primul şef cu state vechi l-am dat afară din biroul meu cu jandarmul, atunci când a venit şi a urlat la mine să fac o ilegalitate, că cică ca să fie bine, să împăcăm şi capra şi varza. I-am spus: NEGATIV, cu argumentul că la procuratură se face justiţie, nu tocmeală ca la piaţă. Rezultatul:

m-a internat la Obregia că cică să mă liniştesc, c-am luat-o razna. Asta se întâmpla în 2010, ocazie cu care m-a lovit depresia severă. Aveam în cap numai dorinţa de a mă sinucide, gândindu-mă la tot felul de metode, cum ar fi: furadan, spânzurare, electrocutare, aruncare în gol de la etajul 10. Am ales o variantă mai comodă: am înghiţit 2 flacoane de diazepam si distonocalm. Când m-am trezit a doua zi şi am văzut că n-am murit, i-am mulţumit lui Dumnezeu că nu m-a lăsat să mor, că mare prostie făceam. Atunci m-am ridicat, m-am scuturat de praf, mi-am lins rănile şi am mers mai departe cu procuratura. Ce mi-a plăcut la şeful ăla e că nu s-a răzbunat pe mine. Prin 2011 şi-a depus demisia şi a trecut în avocatură. Am rămas prieteni. Ulterior, în perioada 2012 – 2015 am fost internat de 4 ori la Obregia tot din cauza contrelor pe care le-am avut cu şefele cu privire la soluţiile ilegale şi gospodăreşti cum le zic ei, de parcă procuratura e primărie gospodarească. M-au tot dojenit şefele şi mi-au tot spus

să-mi văd de treabă, s-o las mai moale cu dosarele, să nu le mai fac aşa repede, că, cică, dă-le dracu că nu crapă pământul şi să nu le mai tot studiez din scoarţă în scoarţă şi să dau şi eu acolo o ordonanţă ca să fie, că oricum n-au ce să ne facă justiţiabilii, că chiar dacă fac plângeri le resping ele de pe genunchi. N-AM PUTUT SĂ MĂ CONFORMEZ acestei practici ilegale şi m-am tot rugat de şefe să mă lase în pace să-mi fac treaba cum vreau eu. Lovindu-mă de repetate şi artagoase refuzuri, n-am mai rezistat, mi-am pierdut răbdarea, că sunt şi eu om, nu robot-terminator şi le-am spus în faţă: sunteţi nişte puturoase şi ilegaliste. M-au avertizat că am o atitudine necorespunzătoare şi că o să fiu sancţionat disciplinar dacă nu respect regulamentul. Le-am spus că mă cac în el de regulament şi să mă sancţioneze, treaba lor, dar eu tot cum ştiu eu îmi fac treaba, adică legal şi cu celeritate. Ar fi multe de povestit, dar mă opresc aici că nu vreau să vă plictisesc. Cert e că iar m-au trimis azi la evaluare la Obregia să vadă dacă mai prezint caca la cap. Şi o să mă întorc cu acelaşi rezultat: prezint caca la cur, nu la cap. Auziţi ce mi-a zis o doctoră cu vechime la Camera de Gardă la Obregia, că, cică ea crede că sunt nebun, dar disimulez boala. Cum vi se pare? Am întrebat-o pe doctora aia unde dracu a făcut facultatea şi cu cine, şi am sfătuit-o să se mai documenteze, că e la mintea cocoşului că un nebun la cap, care nu judecă, nu poate în niciun caz să pozeze în om sănătos. Mă ameninţă toţi, pe toate părţile, că cică e groasă rău şi e posibil să mă suspende 2 ani, fără bani , ca să mă liniştesc şi să-mi revin. Mă rog, să mă suspende, nicio problemă, că eu am mai multe calificări, inclusiv în agricultură şi construcţii şi tot n-o să mor de foame, nici eu nici familia mea. Dar când mă voi întoarce din suspendare, reloaded, pre mulţi am să-i trag de bandaje, de păr şi de nasurile roşii de carton. Asta e! Gata! Mă duc să fumez o ţigară. Mai vorbim. Numai bine!

Cornel Firanescu – PJ Giurgiu

P.S. Am ieşit bine şi de data asta. As dori sa intru în direct pentru detalii picante. Mulţumesc!.

Domnul procuror a fost suspendat pentru un an urmând ca în August 2017 să îşi reia activitatea, conform hotărârii CSM Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a dispus, marţi, suspendarea din funcţia de procuror a lui Cornel Lucian Firănescu, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Giurgiu, pe o perioadă de un an. Potrivit CSM, ”hotărârea Secţiei pentru procurori a Consiliului a fost luată în temeiul dispoziţiilor art. 40 lit. j) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a incidenţei art. 62 alin. 1 lit. b din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată cu modificările şi completările ulterioare”.

Motivul suspendării ar fi constituit problemele psihice care

l-ar fi împiedicat să îşi desfăşoare activitatea, conform celor de la Lumea Justiţiei. Să sperăm că motivele care au condus la suspendarea procurorului nu mai există şi că starea de sănătate este bună, în caz contrar justiţiabili vor avea mari dureri de cap, justiţia dăunând grav sănătăţii. Ori judecând după postările dumnealui excesul de zel şi profesionalismul dăunează grav sistemului. Vom vedea care este adevărul în timp urându-i sănătate şi succes .

