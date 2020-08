Secrete, planuri, strategii, drame, complicații, frustrări și vendete, minciuni și falsitate, controverse, jubilații, justificări și acuzații, tot amalgamul de sentimente și trăiri izvorâte live din mintea și sufletele concurenților! Toate aceste le puteți afla doar în emisiunea MIREASA!

Este însă această emisiune o „afacere pentru cei care se vor a fi îndrăgostiții etern, beneficiarii marelui premiu de 40.000 de euro sau doar o Mare afacere pentru organizatori”?

Așa cum vă promiteam, nu cu mult timp în urmă, Rosalia Petronela Cinori, una din fostele concurente ale emisiunii Mireasa , difuzată pe postul Kanal Tv, își începe din această ediție lungul șir al dezvăluirilor legate de propria sa experiență în acest extrem de urmărit și apreciat reality show „Mireasa”.

Vom putea afla astfel ce a determinat-o pe Rosalia Petronela să se înscrie și să participe la acest reality show și în același timp vom afla ce impact a avut asupra ei conviețuirea, într-un regim „cazon”, nu doar pentru câteva zile, ci pentru 4 luni.

Vom putea în acest mod înțelege ce tip de personalitate și caracter trebuie să aibă participanții la astfel de reality show-uri în așa fel încât, pe de o parte, să se facă iubiți și apreciați de către marele public telespectator iar pe de altă parte, să reușească să facă față cu demnitate și răbdare provocărilor iminente ivite alături de ceilalți concurenți.

Vom putea afla, de asemenea, ce rol are echipa de producție, moderatoarea emisiunii, bugetul limitat pentru susținerea nevoilor personale ale concurenților precum și hrana lor.

Vom înțelege abia cum impactul psihologic pe care o astfel de emisiune îl poate avea asupra unor oameni normali, oameni relativ simpli, oameni preponderent diferiți în maniere tipologii de gândire, strategii, intelect și cultură generală, pasiuni și defecte.

Așadar, întrebând-o pe Petronela ce a determinat-o să se înscrie și, ulterior, să participe la acest reality show, ce a însemnat această participare la un reality show filmat 24 de ore din 24, cum s-au derulat evenimentele de la momentul înscrierii până la intrarea în casă și care a fost primul impact al „relaționării” ei cu viitoarele ei colege, dar și cu întreaga echipa de producție, aceasta ne-a relatat următoarele:

Sperând că va găsi marea dragoste

„Mi s-a părut o provocare, o experiență de viață, o modalitate inedita și, de ce nu, controversată de a-mi găsi marea dragoste. Am considerat că atâta timp cât voi locui sub același acoperiș cu „alesul” meu, atâta timp cât, practic, vom conviețui și interacționa aproape ca și un cuplu normal din viața de zi cu zi, vom mânca împreună, vom petrece zile și nopți împreună, vom participa la nenumărate activități împreună, vom fi înconjurați de diverse tipologii de oameni care, invariabil, ne vor tolera sau nu, va fi mult mai ușor să ne cunoaștem, să interacționăm, să vorbim, să ne descoperim ca oameni, ca personalități și să putem, astfel, crea o fundație solidă pentru cuplul ce va urma să fie și în afara competiției. Provocarea era cu atât mai mare cu cât eram complet deconectați de tumultul, de agitatia, de freamătul vieții de afară, neavând acces la TV, la canale de știri, la telefon, la rețele de socializare, la internet !

Teste peste teste…

A fost relativ simplu. Odată ce am aplicat online cererea de înscriere am fost, ulterior, incitată să particip la mai multe castinguri, apoi, după castinguri, am fost anunțată că sunt acceptată ca viitor concurent în emisiune. Au urmat o serie de testări psihologice și o multitudine de analize medicale. Odată ce rezultatul acestor analize a fost bun, am fost invitată să mă prezint la hotelul în care am fost cazată cu 3 zile înainte de marea premieră, de intrarea în casa „Mireasa”…

Drumul spre iad este pavat cu intenții bune

Aceste momente de dinainte de începerea show-ului au fost cele în care mi-am cunoscut o parte dintre viitoarele mele colege. Chiar dacă lucrurile mergeau pe un făgaș normal, chiar dacă interacțiunea cu celelalte fete părea să se deruleze sub auspiciul unei bune și reale prietenii, instinctul meu m-a avertizat că nicidecum vorbele – inițial frumoase – pe care toate fetele le rosteau și exprimau la adresa celorlalte, ca intențiile pe care le afișau erau cât se poate de bonome și sincere, faptele aveau să dovedească contrariul …Aștfel spus, ”drumul spre iad este pavat întotdeauna de intenții bune!”

Prieteni, de dragul competiției

Am putut să observ detașat că modul în care ele percep aceste, (până la urmă), experiențe de viață era unul strict competițional, departe de a dori să lege prietenii durabile, să socializeze în mod total dezinvolt și dezinteresat, să se manifeste sincer și spontan, fapt ce s-a dovedit a fi real, întrucât toate așa zisele prietenii din casă între fete au fost sortite eșecului imediat după terminarea competiției. Nu la mult timp după ce am cunoscut o parte dintre viitoarele mele colege am constatat că interacțiunea cu ele este dificilă și primul nostru contact s-a realizat sub auspicii deloc încrezătoare, putând să observ clar că „judecata” și raționamentul lor privind acțiunile mele se voiau a fi mai degrabă unul ostil, unul de intimidare, unul complet viciat de prea marea superficialitate cu care interpretau acțiunile mele. Dar asta este o poveste ceva mai lungă, pe care prefer să o detaliez mai târziu, pentru ca animozitățile dintre noi, precum și virulența cu care ele mă tratau au fost definitorii pentru comportamentul ulterior pe care l-au avut în casă față de mine.

Păreau OAMENI..

Am avut o primă interacțiune cu o parte din echipa de filmare,staff, producție în cadrul ședințelor de casting și ulterior în cadrul filmărilor pentru promo-ul emisiunii înainte de marele debut.

Absolut toți membrii echipei de producție păreau oameni absolut remarcabili, păreau profesioniști înnăscuți, păreau, pe lângă profesionalismul de care dădeau dovadă, umani… păreau oameni de o calitate superioară, persoane ce pot deveni aceia în care să poți să te încrezi cel mai mult… datorită obiectivismului pe care îl afișau, păreau cei care te vor apăra atunci când ai fi nedreptățit sau „lovit” fără motiv… Păreau…”

Firul fragil dintre iluzie și crunta realitate …

Aici Petronela s-a oprit și a rămas pe gânduri. Nu cred că se gândea la ceea ce avea să ne mai spună ci, pur și simplu, a fost ca un momento în care un amalgam de amintiri au copleșit-o !!

Să fi fost amintirea a ceea ce erau de fapt fetele cu care s-a angrenat în această competiție, să fi fost disponibilitatea amabilă și conciliantă a echipei de producție unul dintre motivele pentru care a plecat atât de încrezătoare în această „bătălie”, să fi fost amintirea lucrurilor ignorate voit sau nerostite până acum, să fi fost conștientizarea că între iluzie și crunta realitate este un fir extrem de subțire și fragil, vom vedea în urmarea poveștii ei.

Până atunci, noi încă rămânem cu o lungă serie de întrebări, cu un lung șir de curiozități la care vom afla în curând răspunsul.

Se urmărea, oare, în acele teste psihologice o anumită tipologie de potențial concurent ?! Era, oare, această cazare la hotel a fetelor acceptate în concurs o strategie a realizatorilor acestui reality show de a le testa disponibilitatea de a „lupta” în această competiție cu arme mai mult sau mai puțin histrionice ?! Este oare multitudinea aceasta de caractere, total diferite, ale concurenților o modalitate de a prezenta un show tv care să intrige mai mult decât să relaxeze ?!

Dezvălurile Petronelei Rosalia vor continua în curând

Vom vedea în articolele viitoare ce va avea de spus Petronela despre toate acestea, cu promisiunea certă că la rândul nostru vă vom dezvălui absolut tot ce vă va suscita interesul, tot ce vă va intriga sau ceea ce rămăsese nelămurit!

Până atunci, țineți aproape! Ce urmează e …„BOMBĂ”!

(DeDe)