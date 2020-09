Continuăm, și în această săptămână, prezentarea „culiselor” reality-show-ului MIREASA, difuzat de postul de televiziune Antena 1.

Secrete, planuri, strategii, drame, complicații, frustrări și vendete, minciuni și falsitate, controverse, jubilații, justificări și acuzații, tot amalgamul de sentimente și trăiri izvorâte live din mintea și sufletele concurenților! Toate aceste le puteți afla doar în emisiunea MIREASA!

Este însă această emisiune o „afacere pentru cei care se vor a fi îndrăgostiții etern, beneficiarii marelui premiu de 40.000 de euro sau doar o Mare afacere pentru organizatori”?

Departe de a ne mai surprinde și, deocamdată, departe de a ne putea face să tragem vreo concluzie, șirul dezvăluirilor șocante ale fostei concurente din cadrul emisiunii „Mireasa”, Rozalia Petronela Cinori, contiună.

Ne-am reîntâlnit cu Petronela după câteva zile de vacanță, timp în care, spunea ea, a reușit să urmărească o parte dintre înregistrările făcute pe Antenaplay, înregistrări care au făcut-o să vadă evenimentele din casa „Mireasa” și din perspectiva telespectatorului, toate în încercarea ei disperată de a-și putea explica și înțelege, totodată, de unde a pornit toată această încrâncenare a concurenților împotriva ei, dar și despre „mi se rupismul” acut al staff-ului și al moderatoarei… Terminam articolul anterior într-un mod oarecum trist, chiar pustiitor pentru Petronela. Era evident că amalgamul amintirilor a ceea ce a trăit în casa „Mireasa” nu era ușor de digerat, nu era în nici un fel comod si, mai cu seamă, nu era în nici o circumstanță simplu de retrăit.

„Mi-a părut că a trecut o veșnicie, mi s-a părut că niciodată nu se va termina… mi s-a părut că îmi va fi dat să trăiesc la nesfârșit toate mizeriile pe care le-am trăit acolo… Atât de greu a fost ….” spunea cu glas tremurat Petronela.

Poate nu am reușit să vă spun prea multe despre omul Petronela, și sunt conștientă că o descriere succintă a personalității ei nu vă va face să o puteți înțelege sau percepe mai bine. Dar văzând-o asa, mie îmi amintea de „Fetița cu chibrituri” a lui Hans Christian Andersen. Aceeași resemnare în fața nedreptății, același optimism și încăpățânare de a vedea doar ceea ce este mai frumos în oameni, dar și aceași putere, forță de a duce lucrurile la bun sfârșit. Asta îmi evoca felul în care Petronela și-a sters cu delicatețe lacrimile și a zâmbit.

Era decisă să continue, era gata să meargă mai departe pe făgașul dezvăluirilor, pe traseul lucrurilor nerostite până acum.

„Odată acceptată în emisiunea „Mireasa”, odată intrată ca și concurentă în casă, colții realității au început să se arate și, probabil, spiritul competitiv al celorlalte concurente a primat în fața tuturor altor norme de bun simț și de conviețuire în comun. Cred că toată furia lor nejustificată venea din cauza faptului că eu participasem și la alte emisiuni de acest gen, lucru pe care, de altfel, nu l-am ascuns niciodată. Numai că, chiar dacă acele show-uri se doreau a fi de aceeași factură ca acesta, nu erau altceva decât simple scenarii, iar așa zișii concurenți doar simpli „actori”. Acele show-uri erau eminamente un fel de „job”, deoarece se vizau cu precădere cazurile sociale și cancan-ul, erau efectiv emisiuni de divertisment, nicidecum reality show-uri cu componentă de totul real, totul neregizat, totul la vedere. Aceste emisiuni nicidecum nu au declanșat în mine spiritul competitiv, nicidecum nu mi-au oferit o experiență în ceea ce privește participarea unor concurenți într-o emisiune de asemenea factură, nu m-au făcut în nici un fel să privesc altcumva celelalte concurente decât ca pe niște colege.

Conflictele, atacurile lor, mai bine spus, au fost nenumărate…

Le deranja râsul meu, le enerva vocea mea, orice idee cu care veneam era respinsă dinainte de a fi ascultată până la capăt, orice inițiativă pe care o aveam nu reprezenta altceva decât un motiv în plus de a mă pune la zid… Mai mult, îmi preluau ideile despre ceea ce mi-aș fi dorit eu să însemne conviețuire și socializare în casă, le expuneau și, dintr-o dată, ceea ce părea ca o aberație sau monstruozitate inițiată de Petronela se dovedea acum o idee excelentă, un lucru extraordinar…

Staff-ul nu se implica direct în aceste conflicte, nu interveneau să aplaneze tensiunea din casă. Dimpotrivă, de cele mai multe ori păreau că o încurajează. De ce spun asta ?! Prezentatoarea acestei emisiuni, moderatoarea Diana Dumitrescu, ar fi trebuit să reprezinte legătura dintre concurenți, producție și public, cei care urmăreau show-ul televizat pe Antena 1 dar și cei care urmăreau 24 de ore din 24 acest reality show pe platforma online Antenaplay.

Aceasta a fost departe de a fi o moderatoare imparțială și obiectivă așa cum se intenționează în astfel de show-uri. Nu doar că Diana evita permanent să îmi acorde dreptul la replică, nu doar că nu mă lăsa niciodată să îmi duc ideea la bun sfârșit atunci când trebuia să mă apăr în fața unor acuzații false, uneori schimbând subiectul, alteori continuând dezbaterile pe marginea subiectului meu cu celelalte concurente. I se părea amuzant chinul prin care treceam, ignora cu bună știință faptul că așteptările echipei de producție și ale telespectatorilor erau cele normale privind atitudinea pe care o adevărată moderatoare ar fi trebuit să o aibă. Era absolut subiectivă și era vădită aversiunea ei fățișă față de mine. Să nu mai spun că, în ciuda faptului că existau reguli și regulament, ea tolera ca în timpul emisiei în direct pe tv să se consume alcool…”

Aici am oprit-o pe Petronela pentru că mi-am dorit să verific ceea ce ea tocmai povestise.

Și iată ce am aflat :

Nenumărați cititori și, totodată fani ai acestei emisiuni, ne-au confirmat faptul că Diana Dumitrescu era extrem de criticată pe rețelele de socializare privind „prestația” ei în calitate de prezentatoare a emisiunii. I se imputa deseori faptul că are anumiți favoriți în acea casă, că prefera să se dedea mai degrabă la bârfă cu concurenții, nicidecum să dea dovada de profesionalism și să fie cât se poate de obiectivă și tranșantă în egală măsură cu toți.

Răspunsul acesteia a fost cât se poate de confuz, a fost dincolo de ceea ce presupune a fi un profesionist:

”Dragi fani ai emisiunii Mireasă. Știu că sunteți revoltați și supărați, văd asta în sute de comentarii. Le citesc pe toate, chiar dacă nu răspund. Ideea e în felul următor: eu sunt acolo pe post de prezentator, subiectele și materialele se fac de către o întreagă echipă de producție, eu doar pun în aplicare ceea ce mi se spune . Îmi spuneți că nu sunt imparțială, sunt, dar cursul lucrurilor nu îl decid eu. Nu am favoriți, m-am atașat de fiecare în parte, fie credeți, fie nu, dar nu am făcut în niciun fel intenționat rău. Nu vreau asta. Eu am spus mereu: cred în iubire și lupt pentru ea, am încercat să fac asta și aici, dar nu ne ies mereu lucrurile pe care ni le dorim. Puteți să spuneți de mine vrute și nevrute, este treabă voastră, dar va reamintesc un singur lucru: nu mă cunoașteți, nici pe mine, nici pe concurenți și nici pe cei care încearcă să facă o emisiune de succes. Este până la urmă o emisiune și un concurs cu miză mare!Este un format în care aceste lucruri apăr, fie că vreți, fie că nu (…)Mulți dintre voi își dau cu părerea despre cum ar trebui să fac…de ar fi așa simplu pe cât presupuneți voi! Sunt cât se poate de naturală și sinceră și sper eu să fac treabă din ce în ce mai bună. Îmi pare rău pentru cei dezamăgiți de ceea ce fac, dar(…)” – a precizat Diana Dumitrescu pe pagina de Facebook.

Concluzia la care ne conduc în mod absolut evident aceste declarații ale Dianei este cât se poate de simplă. Ea a fost un simplu executant al ordinelor echipei de producție, a fost o simplă actriță în rol de moderatoare, a fost un simplu pion care ulterior se voia sacrificat în, evident, beneficiul dorinței de a realiza un show de mare succes, mai puțin a unui reality show în care întâmplările prin care trec toți concurenții precum și trăirile lor, nu sunt altceva decât roluri prestabilite și replici impuse de producători.

O dovadă în plus că aceasta novice moderator-prezentatoare a acestei emisiuni de succes a fost total nepotrivită și total în contradicție cu ceea ce și-ar fi dorit producătorii sau din naivitate aceasta a dezvăluit mai mult decât îi era permis, șefii Trustului Intact au decis să o schimbe pe Diana Dumitrescu de la cârma emisiunii „Mireasa” deoarece nu s-ar fi potrivit cu proiectul…..

Cancan susține că șefii Antenelor au luat decizia de a schimba prezentatoarea emisiunii ”Mireasa” după ce Diana Dumitrescu ar fi făcut mai multe gafe.

„Au decis să o pună pe liber după ce a gafat în câteva rânduri. Diana nu se descurca în postura de prezentatoare. Astfel, a fost înlăturată și în locul ei au adus-o pe Simona Gherghe . Nu se descurca deloc. Când a primit vestea, Diana a plâns minute în șir în culise”, a declarat o sursă pentru Cancan .

Atât dezvăluirile Petronelei de până acum, cât și evenimentele care s-au succedat odată cu terminarea primului sezon din emisiunea „Mireasa”, ne fac să ne punem un mare semn de întrebare! Este acesta un reality show pe bune sau echipa de producție se erijează în păpușarii care trag sforile marionetelor participante în emisiune ?! Este o modalitate a echipei de producție de a face o „emisiune de succes” dând directive concurenților slabi de înger despre cum trebuie să se comporte, despre ce atitudine trebuie să aibă vis-a-vis de alți concurenți, despre ceea ce trebuie să spună?! Faptul că Petronela a fost pusă de nenumărate ori la zid fără a-i fi dat dreptul să se apere, așa cum reiese din dezvăluirile ei, faptul că alcoolul era de mare trebuință în casă și permis de către echipa de producție știind că este „dezlegător de limbi și caractere”, ne conduce clar către ideea că acest așa zis reality show a fost real doar pentru unii dintre concurenți, ceilalți nefiind altceva decât actori mărunți și docili ai celor care și-au dorit succesul acestei emisiuni cu orice preț…

Se voia cu adevărat această emisiune a fi o fărâmă din viața reală a unor oameni? Era, oare, cu adevărat, acea experiență trăită în limitele teritoriale ale unei case, fără ascunzișuri, fără tertipuri, fără premeditare, fără regie? Sau era doar o experienta impusa doar de limitările unui scenariu prestabilit?

Marionete și păpușari, echipa de producție, prezentatoare sau concurenți, ce rol au avut fiecare dintre ei… urmează! Nu ratați! Țineți aproape!

(Dana D)