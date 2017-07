Eugen Teodorovici a fost astăzi DAT AFARĂ din Guvern, după câteva dispute cu Liviu Dragnea! Cine urmează?

De unde i se trage consilierului primului ministru



Consilierul onorific al premierului Mihai Tudose, Eugen Teodorovici, a fost eliberat din această funcție. Această decizie vine după ce Teodorovici l-a criticat mai mult sau mai puțin direct pe Liviu Dragnea, anunță Stiripesurse.ro.

În cursul zilei de astăzi, Teodorovici a explicat că impozitul pe cifra de afaceri, măsură susținută intens de Liviu Dragnea, nu are nicio logică și a precizat că ar fi o măsură care ar dinamita economia României.



O altă controversă a fost cea de impozitare a Bisericii, susținută de Teodorovici, dar despre care liderul PSD, Liviu Dragnea a spus că nu o agreează deloc și că ea este neaplicabilă.

De asemenea, Eugen Teodorovici a declarat că, în opinia sa, în județul Teleorman erau prioritare alte investiții, nicidecum un stadion de fotbal, asta în contextul în care Liviu Dragnea a fost acuzat de adversarii politici că-și face stadion la el acasă.

Eugen Teodorovici a stat în funcție doar cinci zile!

Da, am acceptat să fiu numit consilier onorific al Prim ministrului Mihai Tudose – a declarat presei, Eugen Teodorovici la momentul numirii sale pe acest post . Mulți m-au întrebat de ce am acceptat o astfel de numire mai ales după ce numele meu a fost vehiculat și așteptat de foarte mulți pentru funcții cheie în Guvern și, în special, pentru modul (total nejustificat spun unii!) în care am fost tratat de conducerea PSD.

Voi ocupa această funcție onorifică doar atât timp cât propunerile pe care le voi face în diferite sectoare ale economiei vor fi luate în considerare, concomitent cu neacceptarea oricăror „fantezii” sau „țopăieli” fiscale”, mai spunea Eugen Teodorovici pe 8 iulie, cu trimitere la insinuările făcute de președintele Klaus Iohannis.