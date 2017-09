Dr. Elena DINU explică de ce bolnavii se înghesuie să facă RMN

Spitalele se plâng peste tot în ţară că nu mai fac faţă cererilor, privind investigaţiile speciale, cum ar fi RMN-ul, astfel încât bolnavilor le vine rândul după luni de aşteptare. Din păcate, pentru a nu li se agrava boala, mai mulţi pacienţi aleg să plătească investigaţia, care nu este ieftină deloc. Durata uriaşă de timp face însă, câteodată, inutilă investigaţia care îl ajută pe medic să pună un diagnostic corect, în unele cazuri. În această situaţie s-a ajuns pentru că nu sunt suficienţi bani la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. Bugetul alocat lunar se termină în câteva zile, aşa că au apărut listele de aşteptare. Deşi statul român a alocat 700 milioane lei pentru analize de toate tipurile, banii se termină în primele zile ale fiecărei luni. Ce rezultă din această constatare? Că lumea este din ce în ce mai bolnavă şi că este nevoie urgent de măsuri ce ar putea rezolva această situaţie critică pentru bolnavi.

Am adus, la rândul nostru, în prim plan nemulţumirile giurgiuvenilor în legătură cu listele lungi de aşteptare pentru investigaţiile RMN, un aparat tot mai solicitat în ultima vreme şi la Giurgiu, cerând părerea doamnei deputat dr. Elena Dinu, secretar în Comisia de Sănătate şi Familie din Camera Deputaţilor, care ne spunea:

Prin Ministerul Sănătăţii toate spitalele care nu au avut RMN vor primi aşa ceva. Spitalul Judeţean de Urgenţă este şi el pe listă pentru achiziţionarea unui Computer Tomograf (CT) nou. Asta pentru că tubul CT-ului are şi el o anumită durată de viaţă. Al nostru în momentul în care îşi va înceta durata de funcţionare va trebui înlocuit. Deşi este o investigaţie destul de scumpă RMN-ul este tot mai recomandat în ultima vreme. Probabil şi în ideea că investigaţia nu este iradiantă. La fel de adevărat este şi faptul că investigaţiile de tip RMN sunt extrem de dificile, pentru că ele solicită interpretarea rezultatelor de către nişte specialişti. Ele dau nişte imagini ce ulterior trebuie interpretate de medici ce sunt specializaţi pe imagistică în RMN. Unii interpretează doar rezultatele RMN la genunchi, alţii doar la cap / gât şi părţi moi şi aşa mai departe…

După ce am dat exemplu un caz al unei clinici din Capitală care a refuzat unui pacient giurgiuvean să îi facă un RMN cranian, sub pretextul că CJAS Giurgiu nu ar deconta la timp investigaţiile realizate, dr. Elena Dinu a dorit să precizeze: Refuz să cred că la Giurgiu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate plăteşte discreţionar, şi că nu plăteşte Bucureştiului. Probabil că acea clinică din Capitală reclama probleme de cu totul altă natură, legate poate de raportare… Nu are nimeni, nimic cu Bucureştiul, mai ales că toate clinicile de acolo ne salvează cu ceea ce nu putem să facem noi aici. Domnia sa ne mai spunea şi faptul că în spitalele din Capitală se fac zilnic sute de investigaţii, şi că, pe lângă cei care vin în ambulatoriu, au prioritate întotdeauna pacienţii internaţi.

Dr. Elena Dinu ne confirma şi faptul că încă mai sunt multe de făcut în ceea ce priveşte investiţiile în aparatură medicală, dar mai spunea domnia sa că ar trebui să fim mulţumiţi că din cele numai 45 de aparate de tip RMN existente în ţară, unul funcţionează şi la Giurgiu.

(Florian TINCU)