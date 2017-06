DJTADJCT Giurgiu este permanent preocupată cu toaletarea vegetaţiei crescute pe acostamentul şoselelor judeţene

Curioşi să aflăm ce se întâmplă în prezent pe drumurile judeţene cu vegetaţia de pe marginea şoselelor deseori acuzată de conducătorii auto că le-ar obtura câmpul vizual mai ales la intersecţii, acoperind uneori indicatoarele rutiere ce ar trebui să îi prevină asupra eventualelor pericole din trafic, ne-am adresat directorului Direcţiei Judeţene de Transport Administrare Drumuri Judeţene Control Trafic Giurgiu (DJTADJCT), ing. Marius Olteanu, care ca de obicei, cu competenţa omului potrivit la locul potrivit, ne-a lămurit în ce stadiu se află aceste lucrări şi cărui program urmează ele să se supună în următoarea perioadă.

Zilele acestea intrăm pentru a doua oară la cosirea vegetaţiei, asta evident datorită ploilor din ultima vreme care au generat o creştere accentuată a acesteia. Am demarat în acelaşi timp lucrările de toaletare a arbuştilor pe DJ 504 (Giurgiu – Hidivoaia- Putineiu) şi respectiv pe 504 A (Vieru-Gogoşari- Izvoru sau Cacaleţi). Am intrat şi pe 507, pe traseul de la zona de frontieră până la Braniştea, parcurs pe care vegetaţia acoperă în exces cele două laturi ale şoselei ce duce spre localitatea Oinacu. Din păcate judeţul, fiind foarte mare, iar numărul salariaţilor din Direcţie mic, nu putem să acoperim dintr-odată toate lucrările ce se impun la acest moment calendaristic. Aşa cum vă precizam, noi am efectuat deja o dată lucrările de toaletare a acostamentului… Eu cred că le-am cuprins pe toate. Continuăm cu tăierea de arbori, iar pentru asta am făcut o evaluare pe drumul judeţean 503, la Toporu-Drăgăneşti -Vlaşca, la limita judeţului Teleorman, pentru plopii ăştia bătrâni ce pot crea tot felul de neplăceri mai ales în timpul furtunilor. Dar pentru asta urmăm procedura legală, căci am avut destule sesizări pe această temă anul trecut, când am tăiat astfel de arbori pe DJ 504 şi 504 A… Au venit atunci în control de la Garda de Mediu, dar din fericire pentru noi, aveam toate actele în regulă, autorizaţii de la Direcţia Silvică etc… Dincolo de acest lucru am întocmit documente către Consiliul judeţean pentru repartizarea masei lemnoase rezultate, către primăriile din zona respectivă , pentru a nu ne mai încărca în acest fel cu un lemn pe care ar trebui ulterior să îl aducem tocmai de la Toporu pentru a-l depozita la noi la Direcţie. Aşa cel puţin primăriile au şansa de a-l oferi persoanelor nevoiaşe din comunele respective. Vom tăia sistematic şi în acest scop am vorbit de exemplu cu primarul comunei Gostinu DJ 507, acolo unde trei sferturi dintre arbori prezentau cu găuri. Vă daţi seama ce s-ar putea întâmpla la o vijelie? Mai întâi i-am evaluat urmând să îi tăiem pe parcurs. Lucrările de toaletare s-au exntins şi pe DJ 412 A, acolo unde copacii sunt foarte înalţi, lăsându-i la doar 3-4 metri ca înălţime, pentru a-şi reface ulterior coronamentul – ne-a mai menţionat ing. Marius Olteanu, directorul DJTADJCT Giurgiu.

(Florian TINCU)