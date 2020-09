Mandatul de patru ani al directorului Zonei Libere Giurgiu, Liviu Cartojan, se apropie de final. Despre anii în care a condus Zona Liberă, directorul acesteia ne-a vorbit într-o recentă întâlnire.

„Referitor la investiții, pot spune că am făcut cât am putut de mult în acești patru ani, în sensul că am început o investiție foarte serioasă, care trena de ani întregi: magistrala de gaze în Zona Liberă Giurgiu, aducțiune ce este în funcțiune de doi ani de zile. Așa că acum vorbim de alte ierni acum, în ceea ce privește încălzirea, față de cum ne chinuiam înainte, și sunt și alte costuri. În afară de asta, am oferit la peste 70% din agenții economici prin acest traseu de un kilometru și jumătate, posibilitatea să se racordeze. Și mulți s-au racordat. Ba, chiar am recuperat o parte din investiție, pentru că acceptul dat de a se racorda la magistrala noastră este de a plăti o parte din suma investită de noi. De altfel, nu a fost o sumă foarte mare, consider eu, a fost organizată o licitație, s-a implementat toată această investiție de 1,5 km lungime de magistrală, repet, cu 400.000 de lei. Eu consider că trebuia de mult făcut așa ceva.

Au urmat finalizarea celor două investiții – modernizarea cheului de descărcare a Zonei Libere, în care parteneri sunt Primăria și ILR Logistics, și, bineînțeles, drumul de la intrarea în Zona Liberă până la cheu, finalizat și recepționat sută la sută. Este un drum modern, care poate conferi alte posibilități de trafic pentru camioanele pe care le avem.

La această dată suntem în derulare cu un nou drum, deja început, avem o firmă din Constanța care a câștigat licitația pentru acest drum. Este vorba despre drumul care începe în zona sediului Băncii Transilvania din Zona Liberă și se termină spre Mol, având astfel posibilitatea să facem un fel de inel, legând astfel cu vechiul drum, realizat pe mandatul domnului Răzvan Cuc, în 2015.

Avem în plan și alte investiții, vi le-am prezentat astăzi pe cele mai importante. Nu avem de ce să ne văităm, iar ceea ce v-am prezentat dvs, ca și domnului primar, de altfel, sunt lucruri reale, ce pot fi verificate. Chiar s-a insistat pe indicatori de performanță foarte ambițioși. În condițiile în care îi vom realiza, chiar și cu aceste probleme legate de pandemie, înseamnă că ducem la bun sfârșit un an foarte greu.”, a mai precizat directorul Liviu Cartojan.

(Jurnal)