Directorul DJTADJCT Giurgiu, ing. Marius OLTEANU: n“Lucrările din această vară au scopul ca pe toate drumurile din judeţ să se circule cât mai bine..!”

După ce, cu circa două săptămâni în urmă, scriam despre lucrările de toaletare a vegetaţiei pe drumurile judeţene, activitate a salariaţilor din Direcţia Judeţeană de Transport Administrare Drumuri Judeţene Control Trafic Giurgiu (DJTADJCT), iată-ne din nou în biroul directorului acestei instituţii, ing. Marius Olteanu, încercând să aflăm care sunt preocupările unităţii pe care o conduce, la acest moment.

Lucrările majore din această vară sunt cele legate de realizarea unor covoare asfaltice. Câteva dintre ele sunt cele de la Dărăşti-Mihăileşti, Colibaşi-Câmpurelu-Vărăşti, DJ 412 A (Comana spre Grădiştea), o porţiune ce prezintă denivelări, unde am mai plombat anul trecut, şi i-am scos un pic de faţă, dar acum vom veni cu un covor asfaltic, pe întreaga porţiune de 2 kilometri – ne preciza Marius Olteanu.

Întrebat dacă cetăţenii fac sau nu sesizări privind porţiunile de drum deteriorate, directorul DJTADJCT Giurgiu ne-a spus: De obicei ele se referă la problemele strict personale ale cetăţenilor. “De ce îmi intră apa în curte…?”, “Vecinul a făcut un şanţ din cauza căruia eu am probleme…”Cam astea sunt lucrurile semnalate de ei şi rareori cele ce vizează interesul întregii comunităţi, probleme cu adevărat grave. Nu am stat însă cu mâinile în sân. Pentru a putea gestiona toate sesizările locuitorilor acestui judeţ ne-am făcut o pagină pe facebook, pe care putem fi oricând contactaţi, dar şi prin intermediul presei, cu ajutorul cotidianului d-stră, cât şi la sediul Direcţiei noastre. Orice sesizare, fie ea făcută la telefon, în scris sau on line, pe noi ne-ar ajuta foarte mult . Ne este mai uşor în acest fel să identificăm porţiunile de drum cu deficienţe . Asta deşi la noi întreg personalul este implicat în problemele din teren, evaluând situaţiile deosebite apărute de la o perioadă la alta. În primul rând suntem preocupaţi de aceste lucrări de întreţinere, de care vă vorbeam, pentru acoperirea găurilor din carosabil, conducătorul auto fiind mai interesat să-i acoperim o groapă decât să-i punem un semn de semnalizare care nu este imperios necesar la momentul acesta. Asta nu înseamnă că nu vom trece curând şi la completarea indicatoarelor rutiere din judeţ, deşi, aşa cum vă menţionam în materialul anterior, multe dintre ele , probabil vor dispărea la scurt timp după instalarea lor. Deocamdată această activitate nu este necesară căci nu ne aflăm din punct de vedere calendaristic într-o perioadă cu ceaţă… ziua este acum mai lungă şi nu peste mult timp ne vom apuca de lucrările de marcaj al carosabilului.

Întrebat dacă există un grafic al lucrărilor şi ce urmează să se întâmple în următoarea perioadă, Marius Olteanu ne-a spus: Avem, evident, un calendar al lucrărilor, dar el poate suferi oricând modificări, în funcţie de problemele apărute, în funcţie de solicitări şi de urgenţe. În concluzie avem mare grijă ca pe toate drumurile din judeţ să se circule cât mai bine. Directorul Direcţiei ne mai preciza şi faptul că o serie de alte activităţi au fost preluate recent de către Direcţia pe care o conduce : Asigurarea scurgerii apelor , lucrări de întreţinere periodică, podeţe şi o serie de alte lucrări apărute mai ales în cazul comunelor care între timp s-au extins …De exemplu avem în prezent la Vieru o lucrare de scurgere a apelor. Toate acestea sunt zone aflate în administraţia Consiliului Judeţean Giurgiu, ce trebuie întreţinute sau reabilitate – ne mai preciza ing. Marius Olteanu, directorul Direcţiei Judeţene de Transport Administrare Drumuri Judeţene Control Trafic Giurgiu.

(Florian TINCU)