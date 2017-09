Direcția de Impozite și Taxe Locale Giurgiu avertizează: Nu declarați mai puțini locatari în imobil! Ce ați putea risca…?!

În ultimele luni, angajații Direcției de Impozite și Taxe Locale Giurgiu se confruntă cu un adevărat fenomen: proprietarii de imobile declară un număr mai mic de persoane decât cele care locuiesc în realitate în acele imobile.

„Numai în ultimele trei luni, pentru un număr de peste 400 de declarații privind taxa de habitat (solicitări) am stabilit un alt număr de persoane care locuiesc efectiv decât cel declarat de proprietar. Practic, nu am dat curs declarațiilor, întrucât în bazele noastre de date figurează mai multe persoane decât sunt declarate! Spre exemplu, am avut situații când oamenii declarau că într-un imobil stau două persoane, iar în urma verificărilor acolo se găseau cinci sau șase persoane. Am cazuri când am găsit chiar opt persoane”, declara directorul DITL, Laurențiu Țintea.

Conform unei hotărâri de consiliu, proprietarii de imobile (case sau apartamente) persoane fizice, trebuie să declare numărul real de persoane care locuiesc efectiv în acel imobil, altfel sunt impuse din oficiu patru persoane. Însă apar și situații când oamenii declară fals alt număr de persoane, de regulă mai mic, pentru a plăti mai puțin pentru colectarea gunoiului (taxa de habitat), însă lucrul acesta este foarte ușor de descoperit.

”În era rețelelor de tot felul și a bazelor de date interconectate, să-ți imaginezi că poți păcăli fiscul e o greșeală. Dacă ai declarat fals, mai devreme sau mai târziu falsul se descoperă și riști să fii sancționat de instituțiile statului. Eu zic că e mai ieftin să fii corect!”, mai preciza directorul DITL Giurgiu.

Conform Noului Cod Penal, la articolul 326, FALSUL ÎN DECLARAȚII, se menționează: „Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 (n.r. – funcționari publici, demnitari etc.) sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la trei luni la doi ani sau cu amendă”.

La acest moment, angajații DITL Giurgiu sunt în plin proces de verificare a declarațiilor, atât a celor cu privire la patrimoniu, cât, mai ales, a celor privind numărul persoanelor care locuiesc în imobile, pentru stabilirea cuantumului taxei de habitat.

În prezent în municipiul Giurgiu sunt nu mai puțin de 16.300 de apartamente și circa 9.400 de case, dintre acestea nelocuite fiind aproximativ 2.400 de apartamente și în jur de 1.200 case.

