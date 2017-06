Din nou despre mult comentatul proiect de Lege a vaccinării.  Va exista sau nu vreo ”obligativitate”,  ne spune  deputatul dr. Elena Dinu

În legătură cu mult controversatul proiect de Lege privind vaccinarea, analizat de o lungă perioadă de timp, pe toate părțile, proiect care a inflamat o serie de ONG-uri cât și pe reprezentanții unor Asociații de părinți din întreaga țară, deputatul dr. Elena Dinu , secretar general al Comisiei de Sănătate și Familie din Camera Deputaților, ne-a declarat: Această Lege este încă în dezbatere publică. Nu a ajuns încă la noi în Comisie. Trebuie însă înțeles că nu poți să vrei să fie eradicate tot felul de boli dacă nu vrei să faci vaccinare. Nu poți să acuzi pe cineva că nu întreprinde nimic ca să nu mai moară copiii de rujeolă , dar tu în schimb să refuzi să vaccinezi de rujeolă – a precizat dr. Dinu.

Am dorit să află totodată părerea doamnei deputat în privința recentei decizii a Curții de Justiţie a Uniunii Europene , considerată o decizie istorică, conform căreia vaccinurile ar putea fi considerate o cauză a apariţiei diverselor boli chiar dacă nu există legături dovedite ştiinţific între imunizare şi apariţia bolii respective. Înalta Curte a Uniunii a explicat că dacă evoluţia bolii se produce după ce persoana a fost vaccinată, dacă persoana nu are un istoric medical al acestei boli în familia sa şi dacă un număr semnificativ de cazuri de îmbolnăviri similare la indivizi care au primit acelaşi vaccin, există motive suficiente pentru ca cele două lucruri să fie asociate, iar vina să fie aruncată asupra vaccinului (n.red.- cazul unui francez care în 1998 a primit vaccinul antihepatic B şi a dezvoltat scleroză multiplă un an mai târziu, bărbatul murind în 2011).

Nedorind să comenteze cazul, dr. Elena Dinu ne-a precizat :S-a creat un fel de psihoză pe această temă deși Legea dacă va fi promulgată nu va impune vreo obligativitate anume. Va fi cu siguranță obligatorie schema de vaccinare națională; părinții vor fi informați doar, nimeni nu va veni să ia cu arcanul copiii la vaccinat, dacă părintele nu este de acord! Dar părintele va trebui la rândul lui să-și asume eventualele riscuri. Legea va stipula mai cu seamă obligativitatea informării părintelui care hotărăște în numele copilului de a-și face acest vaccin și totodată asumarea acestui lucru. Noi vaccinăm cu toții, de zeci de ani. Au mai fost și accidente, dar nu s-a creat niciodată o asemenea panică și vâlvă în jurul acestor cazuri, foarte rare și izolate. Nu putem spune că nu se întâmplă, oriunde în lume…Nu e nimeni Dumnezeu - a mai spus deputatul Elena Dinu.

În România, există încă destule cazuri de familii care refuză să-şi vaccineze copiii tocmai din cauza faptului că au auzit despre anumite posibile efecte adverse ale imunizării, informarea părând că va fi în cele din urmă, singura mare obligativitate ce va fi introdusă în această Lege mult comentată.

