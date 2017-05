Din nou, artele marțiale aduc medalii pentru Giurgiu la competițiile naționale

Sâmbătă, 13 mai, la sala Antilopa din Capitală a avut loc Campionatul Național de Karate Shotokan WSKF – Foks. Competiția a reunit la start peste 100 de sportivi de la mai multe cluburi de profil din țară, printre care și opt sportivi legitimați la Asociația Cultural Sportivă Budokan Giurgiu.

De acolo, ne mărturisea sensei Florin Mitrea, sportivii noștri s-au întors cu un total de 12 medalii (opt de bronz, trei de argint și una de aur).

Clubul Budokan funcționează din 1990, cu mici întreruperi. Ca și în alte sporturi, chiar dacă se obțin rezultate, sponsorii nu se prea înghesuie. Dar, din fericire, copiii vin încă să facă mișcare, unii aduși de părinți, alții pentru că au văzut la prietenii lor. De departe, cel mai mare câștig, mai spunea Florin Mitrea, este mișcarea și renunțarea, chiar și pentru câteva ore pe săptămână, la gadget-urile care au pus stăpânire pe viața celor mici.

„Mesajul pe care l-aș transmite părinților este să îi scoată cât mai mult timp din casă pe copii, să îi ducă să facă mișcare. Numai uitându-ne la câte cazuri de copii cu probleme de dezvoltare sunt prezentate în media, și tot este un motiv în plus de a-i aduce pe cei mici la sala de sport. Cu atât mai mult la arte marțiale, pentru că aici, pe lângă trup, li se călește și psihicul.Și, mai mult, pot să ajungă să viseze să ajungă precum maeștrii pe care îi văd la televizor, în filme”, mai preciza, la scurt timp de la întoarcerea de la concurs, Florin Mitrea.

Dacă până acum copiii și seniorii, membri ai Asociației Budokan, se antrenau într-o sală cu aspect spartan, de circa două săptămâni se antrenează, prin bunăvoința conducerii municipalității, în sala de sport de la Stadionul „Marin Anastasovici”.

De asemenea, câștigătorul locului I la Kata, Ionuț Viorel Rebleanu (un „veteran”, de altfel), spune că nici nu își mai amintește de când a intrat prima dată în sala de antrenamente. A început pe la începutul anilor 90, și de atunci, cu mici pauze, s-a ținut de antrenamente. După patru ani de pauză, a revenit din nou în sală și… a dat lovitura, cu locul întâi câștigat la București. „E greu, dar îmi place ceea ce fac. Este și un sport relativ costisitor, dar nu mai contează atunci când pui pasiune în ceea ce faci. Până acum, am participat doar la competiții interne, și, sincer, am pierdut șirul medaliilor și trofeelor obținute. Cert este că nu mă voi opri prea curând, pentru că în acest sport niciodată nu ești prea bătrân. Eu, la cei 33 de ani ai mei, consider că mai am multe de spus”, a mai declarat, pentru „Jurnal Giurgiuvean”, Ionuț Rebleanu.

La competiția găzduită de Capitală, medaliile obținute de giurgiuveni au fost:

Delia Cătălina Șalvarin (35 kg) = locul trei Kata, locul trei Kumite

Karina Ioana Neacșu (33 kg) = locul trei Kata, locul trei Kumite

David Călin Caraconcea (45 kg) = locul trei Kata

Robert Andrei Coman (45 kg) = locul trei Kata, locul doi Kumite

Valentin Andrei Gheorghe (55 kg) = locul doi Kata, locul doi Kumite

Marius Florin Gheorghe (40 kg) = locul trei Kata, locul trei Kumite

Ionuț Viorel Rebleanu (85 kg) = locul întâi Kata.

(Jurnal)