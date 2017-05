Despre ”marea păcăleală” vândută de unele agenţii de turism! Excursie cu autocarul la Istanbul sau… “cine va mai lua bilete prin Agenţia OMNIA Turism, ca noi să păţească!” 

În data de 3 martie am achiziţionat de la firma Omnia Turism SRL o excursie pentru două persoane, cu plecare în data de 26 aprilie şi întoarcere în data de 30 aprilie, conform ofertei anexate acestui material. În dimineaţa de 26 aprilie, la ora 6.10 dimineaţa a început îmbarcarea în autocar. Scaunele nu erau numerotate şi îmbarcarea s-a făcut conform unei liste citite de «group-leader-ul» Victor Necolau, fără a se ţine seama de numerele din contractele semnate de pasageri. Primele conflicte nu au întârziat să apară, încă de la momentul plecării, căci călătorii care au ajuns cu o mică întârziere, la ora 6.15, şi-au găsit locurile deja ocupate.

La ora 6.30 s-a plecat spre destinaţie, conform programului prestabilit şi la puţin timp în autocar s-a instalat un pregnant miros de salam şi usturoi. Group-leaderul omisese să atragă atenţia turiştilor referitor la regulile de «convieţuire» în mijloacele de transport în comun, astfel că o parte dintre pasageri au pretins că nu au auzit niciodată despre interdicţia de a mânca în autocar…

În sfârşit, am ajuns pe teritoriul bulgăresc şi, după câteva date sumare privind Bulgaria şi traseul pe care urma să-l parcurgem, group-leaderul ne-a făcut o prezentare detaliată a unui «minunat» restaurant, denumit «La Caşcaval» de unde se puteau achiziţiona bomboane… evident, caşcaval şi unde se putea servi, după cum ni s-a garantat, o masă foarte gustoasă. Ne-am apropiat, însă doar după câteva ore de locaţia respectivă, căci şoferii au rătăcit drumul. Aşa că am făcut câteva ”ocoale”, s-au dat nişte telefoane şi în final am ajuns la faimosul «Caşcaval». Aici am dat peste o baracă improvizată, cu câteva mese şi două WC-uri insalubre, în mijlocul unor clădiri aflate în ruină, de mult abandonate. Ne-au întâmpinat doi căţei. Baraca era încuiată, iar proprietarul lipsea. Group-leaderul a mai vorbit la telefon cu cineva, şi după vreo 15 minute de aşteptare a apărut proprietarul barăcii. Nici vorbă însă de mâncare căci «fetele» de la bucătărie plecaseră. Dar group-leaderul s-a declarat triumfător deoarece cucerise o pungă cu bomboane din care a oferit câte una, celor 47 de turişti, ca răsplată pentru răbdarea lor de a aştepta în pustiu, praf şi soarele dogoritor.

Am ajuns, iată, la frontiera cu Turcia. Aici ne aştepta o nouă «surpriză». Autocarul contractat de firma de turism Omnia avea o vechime de peste 15 ani, iar legislaţia turcă interzice accesul unor astfel de maşini pe teritoriul Turciei. Oare nici cei de la Omnia nici firma de la care fusese închiriat autocarul nu ştiau acest lucru ? De data aceasta group-leaderul nu mai avea «credit» la telefonul mobil, aşa că s-a apelat la telefoanele şoferilor şi ale pasagerilor…După multe tergiversări s-a ajuns la soluţia ca un autocar din Istanbul să preia călătorii, urmând ca autocarul cu care venisem să se întoarcă în ţară şi să fie trimis altul care să preia călătorii. După alte 5 ore de aşteptare în vamă a apărut şi autocarul de la Istanbul. Am mutat din nou bagajele din autocarul românesc în cel turcesc… În fine, hai la drum spre Istanbul, către hotelul Ilkbal de Lux Laleli.

Adio tur by night în Istanbul ! Am ajuns în apropierea hotelului după ora 12.00 noaptea. Şoferul a refuzat să meargă cu autocarul până la hotel, drumul fiind în pantă şi relativ îngust. Aşa că iată-i pe cei 47 de turişti români cărând cu cârca bagajele, noaptea, către hotel.

Au trecut deja trei zile şi în data de 29 aprilie, seara, group-leaderul a afişat programul pentru plecarea spre Bucureşti : Mic dejun la ora 6.30 dimineaţa; îmbarcarea şi plecarea la ora 7.15. La ora 7.00 şoferii autocarului îşi savurau cafeaua. Ai fi fost tentat să crezi că autocarul se află în parcarea din faţa hotelului. Însă urma să avem o altă «surpriză». Nici vorbă de autocar, care era parcat undeva într-o zonă prin care treceau participanţii la un maraton şi unde circulaţia era închisă până în jurul orei 14.00. Să ne întrebăm din nou: oare cei de la firma Omnia şi transportatorii nu aflaseră de acest maraton, care evident nu fusese organizat ad-hoc, peste noapte ? După multe alte tergiversări cei de la hotel au acceptat să ne dea înapoi cheile de la camere (ziua hotelieră se termină oricum la ora 12.00), ca să nu fim nevoiţi să aşteptăm pe holurile hotelului circa 6 ore. La ora 14.00, cu bagajele târâte pe o pantă, către locul unde parcase autocarul, s-a reuşit plecarea către ţară. Nici vorbă de vreo vizită la Edirne, deşi fusese inclusă în program. Parte din pasagerii autocarului, sosiţi din diverse localităţi ale ţării, pierduseră deja legăturile de tren şi autocar către destinaţiile lor de origine… Dar nu ştiam că ne mai aşteptau şi alte surprize. Trebuia să trecem obligatoriu pe la « Caşcaval » unde group-leaderul îi promisese patronului că vom servi masa. Evident că şoferul a rătăcit din nou drumul. Am fost întâmpinaţi de aceiaşi doi câini, iar de data asta şi de proprietar. Nici vorbă însă de servit masa. Era din nou prea târziu şi «fetele» tot plecate erau… A urmat un parcurs al autocarului, în viteza cea mai mare, riscant, pe drumuri lăturalnice, pline de gropi. Se zguduia autocarul de parcă ar fi vrut să ne facă să eliminăm potenţiale pietre la rinichi… Şi peste toate astea, în maşină era cald, foarte cald. Se pare că autocarul avea o problemă cu răcirea motorului, fiind la rândul lui, suficient de bătrân… Pe la ora 3.00 am ajuns în Bucureşti unde group-leaderul a încercat, din fericire pentru ea, fără succes, să convingă o tânără să coboare undeva lângă autogara Filaret (de unde ar fi putut să ia un autocar către Chişinău, locul de unde venea). Autogara era însă închisă până pe la ora 6- 7 dimineaţa, strada pustie, iar în jur doar clădiri aflate în curs de demolare… Pe la ora 3.20, în dimineaţa zilei de 1 mai, am ajuns în apropierea Gării de nord, în zona de unde plecasem în dimineaţa zilei de 26 aprilie.

Cu această ocazie, rar ne-a fost dat să auzim atât de multe vorbe grele ca cele adresate de cei 47 de turişti , reprezentanţilor firmei Omnia şi totodată transportatorilor. Totodată pasagerii autocarului groazei, au făcut promisiunea de a nu mai călători niciodată cu firma Omnia, dar şi aceea de a înainta către toate forurile competente, câte o reclamaţie privind condiţiile asigurate turiştilor de această societate. Oare cine e dator să plătească despăgubiri morale celor 47 de călători şi cine ne va asigura că astfel de întâmplări nu se vor mai repeta? Aşteptăm cu interes răspunsul: Mihai şi Daniela Atanasiu.

Contactaţi telefonic reprezentanţii agenţiei de turism în cauză au precizat că orice informaţie de acest gen ne va fi furnizată doar în urma unei adrese scrise trimise la sediul lor. Vom reveni cu amănunte.

N.Red. Pentru o mai bună înţelegere a parcursului acestei reclamaţii ne-am permis să intervenim asupra textului, privind doar topica nu şi în ceea ce priveşte mesajul transmis cititorilor.

***Vă oferim mai jos Oferta agenţiei de turism OMNIA.