Cu două ore înainte de închiderea urnelor, reporterii publicației noastre i-au contactat pe câțiva dintre edilii de comune din județ, angrenați în lupta pentru încă un mandat, pentru o serie de declarații „la cald” și impresii ale acestei zile, cu un scrutin atipic.

„Am fost pregătiți, cele două secții de votare din comună au fost dotate cu tot ce a fost nevoie. Oamenii au venit în ordine, și-au așteptat rândul, au votat. Avem o prezență destul de bună de circa 60%, dar este posibil să mai crească până la sfârșitul zilei. Eu sper într-un rezultat bun!” – Florin Gheonu, primar comuna Slobozia.

„Cele cinci secții de votare de pe raza comunei noastre au fost pregătite, am avut dezinfectanți, măști pentru alegătorii care, dintr-un motiv sau altul, nu au avut. Totul a decurs normal, nu au fost incidente, decât, în unele situații, mici divergențe. Dar totul a decurs bine. Sper ca majoritatea celor aproape 70% dintre alegători să fi votat cu inima, să fi apreciat prin votul lor ceea ce am încercat – și am reușit – în acești ani, de când sunt primarul comunei” – Marin Voinea, primar comuna Călugăreni.

„Am avut emoții dimineață, când am fost informat că doi observatori ai unei asociații nonguvernamentale nu au fost, inițial, acceptați în secția de votare, pe baza acreditărilor. Dar, în final, s-a rezolvat divergența, astfel că restul zilei a decurs normal. Avem o prezență destul de bună la vot, oamenii au înțeles că tot ce am făcut până acum în comună am făcut pentru cetățenii ei. Sper ca rezultatul să fie unul bun” – Dan Rusu, primarul comunei Adunații Copăceni.

„Nu am avut probleme, totul a mers foarte bine. Prezența la vot depășește 75%, oamenii au fost liniștiți, iar eu nu am emoții. Repet, totul a decurs foarte bine. Peste patru mii de alegători au fost așteptați la urne astăzi, în cele cinci secții de votare, iar prezența, în ciuda faptului că a fost un scrutin atipic, este una foarte bună” – Constantin Cărăpănceanu, primarul comunei Ghimpați.

„Avem o prezență de peste 75% la urne, nu au fost probleme deosebite. Așteptăm ora 21, când vom vedea rezultatele. Eu sunt optimist” – Gheorghe Breazu, primarul comunei Putineiu.

