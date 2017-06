Declarație EXPLOZIVĂ a lui Niculae Bădălău, despre Guvernul Grindeanu, infirmată ulterior… Ce crede el despre Mihai Tudose, pe care nu l-a votat inițial ca premier.

Ulterior Bădălău a contrazis informațiile neoficiale vehiculate de presă, conform carora ar fi sustinut în CEx că regreta că PSD nu a lăsat Guvernul Grindeanu să functioneze în continuare: Nu, nu am spus asa ceva, aveti o informatie falsa. (…) Toata lumea a auzit discursul meu din Biroul Executiv, am spus ca rog domnii ministri sa se ocupe de partea administrativa, cat si de partea politica, fiind un guvern politic. (…) Este un Guvern votat de Comitetul Executiv al PSD si, cu siguranta, este mai bun, ca altfel nu îl dădeam jos pe celalalt să îl punem pe ăsta. (…) Astăzi e un Guvern PSD si, asa cum vă spuneam, consider că e un Guvern bun. Îl voi sprijini cu absolut tot ce pot din punct de vedere politic și legal si, cu siguranta, va îndeplini programul de guvernare”, a mai subliniat el.