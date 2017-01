De sâmbătă 21 ianuarie s-au schimbat regulile privind circulaţia bicicletelor pe drumurile publice !

Intră în vigoare Hotărârea Guvernului nr. 965/2016.

Deși timpul de afară nu o recomandă ca pe o prioritate , de sâmbătă 21 ianuarie a intervenit o schimbare în ceea ce privește circulația bicicletelor pe drumurile publice…

Una dintre noile reguli se referă la sistemele de avertizare sonoră. Astfel, bicicliștii care circulă pe drumurile publice vor putea să-și instaleze pe bicicletă inclusiv sisteme de avertizare sonoră pentru mașini.

În regulamentul iniţial, era interzisă echiparea şi folosirea pe biciclete a sistemelor de avertizare sonoră specifice autovehiculelor.

O altă regulă nouă se referă la condiţiile în care bicicleta trebuie echipată cu lumini şi dispozitiv fluorescent-reflectorizant.

Bicicleta nu va mai trebui echipată, în față, cu lumina albă/galbenă, iar în spate, cu cea de culoare roșie și cu dispozitivul fluorescent-reflectorizant decât pe timp de noapte sau când vizibilitatea este redusă, potrivit HG nr. 965/2016.

Hotărârea de Guvern aduce şi o noutate privind transportul pe bicicletă al copiilor.

Vor putea fi transportați copiii mai mici de șapte ani, dar doar de către un adult și în condițiile în care bicicleta este prevăzută (din fabrică) cu un suport special sau dacă are un dispozitiv omologat pentru transportul celor mici. În prezent, bicicliștii pot transporta copiii sub șapte ani numai dacă vehiculul are montat în față un suport special sau dacă este construit și/sau echipat special pentru transportul altor persoane, însă nu se face nicio referire la ce vârstă ar trebui să aibă biciclistul, explică avocat.net.ro

(Jurnal)