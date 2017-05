De miercuri, 17 mai, Județul Giurgiu și-a făcut prieteni la Casa Albă! Vânătoare de  căprioare cu copii președintelui Trump, la Singureni…

Aşa cum anunţam într-o ediţie anterioară a publicaţiei noastre, fiul cel mare al preşedintelui american Donald Trump, s-ar afla la vânătoare, după cum ne-au transmis sursele, pe un domeniu de profil din zona Albele, comuna Singureni, domeniu ce ar aparţine patronului firmei FARMAVET, farmacistul Gheorghe Stănescu.

Donald Trump Jr, în vârstă de 39 de ani, a ales acest domeniu de vânătoare la căpriori, fiind un cunoscut pasionat al acestui gen de activitate.

Contactat telefonic de publicaţia noastră, primarul comunei Singureni, Marian Pătuleanu, a declarat: Avem, într-adevăr, un domeniu de vânătoare aparţinând patronului de la Farmavet. Numai că nu vă pot spune, în acest moment, dacă o asemenea personalitate internaţională se află pe teritoriul comunei noastre. Nu am observat nimic aparte, nici vreo desfăşurare de forţe de ordine, nici altceva care să ne dea de gândit. Dar, tot ce este posibil, acela fiind un domeniu de vânătoare privat, care are modalitatea lui de acces în incintă! Pe de altă parte, ne-ar onora prezența fiului preşedintelui american tocmai la noi în comună, dar, aşa cum v-am spus, nu am fost anunţat oficial de această posibilă vizită!”, a încheiat Marian Pătuleanu.

