De luni revin ninsorile! Temperaturile coboară până la -23 de grade! Cum va fi la Giurgiu în cursul săptămânii

Ne-am bucurat degeaba crezând că am scăpat de ninsori…

Precipitațiile sub formă de ninsoare vor reveni în regiunile sudice, sud-estice, inclusiv în București și Giurgiu, începând din noaptea de luni spre marți.

Ninsorile vor fi prezente in cantitati consistente si in cursul zilei de miercuri. Pe parcursul zilei de duminică , 15 ianuarie, va fi ger în întreaga tara. Din noaptea de luni spre marti, cerul se va înnora treptat în majoritatea regiunilor, iar în jumătatea de sud a țării va ninge și vântul se va intensifica. Practic, ninsorile incep luni noaptea spre marți și vor fi prezente inclusiv miercuri.

Zonele vizate sunt regiunile sudice si de sud-est, inclusiv Bucureștiul. Acestea vor fi insotite de vant care va atinge viteze mai mari in special in Dobrogea si in jumatatea de est a Munteniei sau in Baragan, cat si in sudul Banatului, spulberand zapada.

În privința cantităților de precipitații este destul de greu de precizat care vor fi acestea, dar stratul de zăpadă va fi destul de serios.

Potrivit specialistului ANM, în intervalul cu ninsori, valorile termice vor fi negative în zonele respective, adică undeva între -5 și cel mult zero grade Celsius, pe timpul zilei de marți, iar apoi între -7 și -2 grade Celsius, miercuri. Totodată, către sfârșitul săptămânii, joi spre vineri dimineata în mare parte din țară va fi ger.

(Jurnal)