Începând cu anul 2017, Asociaţia Municipiilor din România deschide seria galelor pentru promovarea realizărilor nu neapărat ale primarilor sau ale primăriilor, ci ale comunităţilor respective. Fiind primul an după o perioadă în care s-au finalizat majoritatea proiectelor cu fonduri europene, era destul de greu ca primăriile, în special cele mici, să găsească soluţii câştigătoare. Însă municipalitatea din Giurgiu a găsit o soluţie, despre care a vorbit primarul municipiului, Nicolae Barbu, în conferinţa de presă de astăzi, 22 noiembrie.

„La categoria noastră a fost trei municipii care s-au luptat pentru premiul de excelenţă, dar ceea ce am făcut noi, ca municipalitate, în ultimii patru-cinci ani, cu investiţii de aproape 250 de miliarde de lei vechi, a contat foarte mult”, a declarat, în deschiderea conferinței de presă, primarul Barbu.

La acest moment, instituţiile publice de pe raza municipiului se încălzesc din sistemul centralizat. Ca să se constate că acest sistem nu mai este viabil, trebuie ca 10 sau mai puţin la sută din numărul de familii să mai beneficieze de el, ori, la Giurgiu, peste 30 % din total – populaţie şi instituţii, beneficiază de căldură de la CET.

„Dificil a fost în anul 2016, când am avut tot soiul de promisiuni de bani, am primit la început un avans de cinci miliarde de lei vechi, cu promisiunea că vom mai primi la rectificarea bugetară din vară, noi doar să angajăm lucrările. Am fost apoi amânaţi pentru toamnă, pentru a doua rectificare bugetară, şi aşa ne-am trezit la final de an cu un deficit de aproape 70 de miliarde de lei vechi, lucrări începute şi neachitate.

Anul următor, 2017, ne-a prins pe de o parte cu aceleaşi proiecte, dar şi cu altele noi, şi, mai ales, cu aceleaşi promisiuni. Dar, de această dată, nu am mai riscat, dar nici nu am primit mare lucru. Am bătut la toate uşile, am cerut la toată lumea ajutor, şi pe 21 noiembrie am semnat contractul de finanţare de 22 de miliarde de la bugetul de stat plus alte opt de la bugetul local. E drept, avem în derulare o singură lucrare, pentru că, repet, nu am mai avut curaj să ne hazardăm. Este vorba despre un proiect început, în urma căruia se modernizează tot sistemul de distribuţie, astfel că am speranţa că vom scăpa definitiv de avarii. Deja, de când am început modernizările, de trei ani, nu am mai înregistrat avarii pe distribuţie.

Pe de altă parte, sistemul de transport, care trebuia finalizat până în 2019, va rămâne – cum a rămas şi acum – fără bani de investiţii, şi aici vom avea cele mai mari probleme, pentru că, dacă cedează, vom avea zone întregi fără căldură, nu doar un bloc sau o scară de bloc”, spunea primarul Nicolae Barbu.

Revenind la premiul obţinut, ceea ce a făcut ca acest premiu de excelenţă să vină la Giurgiu, în dauna Focşaniului, este partea de management a proiectului. Vorbim despre un sistem inteligent prin care, pe lângă monitorizarea permanentă şi cu ajutorul calculatorului, a stării reţelei, poţi monitoriza individual temperatura furnizată, în funcţie de temperatura mediului, şi poate fi gândită şi o modalitate de economie de energie termică la instituţii, în special la şcoli, pentru perioada în care nu se învaţă.

(Jurnal)