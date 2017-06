De câteva zile, în Pădurea Bălănoaia s-a redeschis Piscina “Stejarul”

După ce angajaţii Giurgiu Servicii Locale au lucrat intens în această perioadă pentru amenajarea, curăţarea şi dezinfectarea piscinei „Stejarul”, aflată în incinta Pădurii Bălănoaia, din data de 24 iunie aceasta a fost deschisă publicului.

Intrarea costă 10 lei/persoană (cu şezlong inclus, în limita disponibilă). Copiii se bucură de gratuitate doar dacă nu se cere şezlong, în caz contrar tariful este de 7 lei/persoană. Piscina „Stejarul” este cu siguranţă alegerea cea mai inspirată de a petrece timpul liber în zilele toride, ţinând cont că piscina este în interiorul pădurii, mai puţin expusă temperaturilor toride din această perioadă. Programul de funcţionare este zilnic, între orele 9.00 – 18.00, mai puţin ziua de luni, când se lucrează la curăţirea piscinei.

În cadrul unei recente discuţii avute cu Silvian Dumitrache pe seama acestui loc de relaxare şi agrement, directorul GSL ne preciza că anul acesta s-au luat măsuri sporite pentru ca giurgiuvenii să nu se mai confrunte cu situaţiile neplăcute din anii trecuţi, când în apa piscinei au fost găsiţi şobolani morţi, în timp ce mai multe roiuri de albine au creat un real disconfort celor veniţi să se răcorească pe marginea piscinei.

„Am acţionat şi acţionăm în continuare cu substanţe specifice, în vederea înlăturării şobolanilor. În ceea ce priveşte roiurile de albine care, anul trecut, ne-au cam dat de lucru, anul acesta am găsit soluţii, şi nu mai permitem apropierea de zona piscinei a stupilor. Am discutat cu proprietarii de stupi, le-am explicat, iar dumnealor – sper eu – au înţeles. Până acum, veneau în zona piscinei pentru apă, dar acum am ajuns la o înţelegere din partea dumnealor. În aceste condiţii, îi aşteptăm pe giurgiuveni într-un număr cât mai mare, la oaza de răcoare din Pădurea Bălănoaia”, a mai declarat, pentru „Jurnal Giurgiuvean”, directorul GSL, Silvian Dumitrache.

(Jurnal)