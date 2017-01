De câteva zile, Ilie Vasile a revenit la şefia Oficiului Judeţean de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Giurgiu

Ultimii cinci ani şi jumătate au reprezentat, pentru OJCPI Giurgiu, ani de interimat în ceea ce priveşte conducerea acestei instituţii. Din 2012, a fost numit – cu delegaţie – pe postul de director, Ilie Vasile. Numirea sa a venit ca urmare a faptului că titularul postului, Ionuţ Buzaş, a fost, mai întâi, promovat ca director general adjunct la Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI), la scurt timp după aceea fiind numit inginer şef la OCPI Bucureşti. Odată cu promovarea, de către Ionuţ Buzaş, a examenului pentru şef serviciu la ANCPI, postul de director al oficiului din Giurgiu a rămas vacant, ocupat fiind – doar cu delegaţie – de către Ilie Vasile. Acest lucru se întâmpla în cursul anului 2015.

Directorul OJCPI Giurgiu a ţinut să desfiinţeze toate zvonurile legate de o eventuală schimbare a sa cu intervenţie politică.

„Din acel moment, am fost numit, din nou, cu delegaţie, pe postul de director al oficiului din Giurgiu. Numai că, pe 1 februarie 2016, am fost chemat la Bucureşti, la Agenţie, şi am fost informat, de către directorul general, că am fost înlocuit cu domnul Mirel Dumitru, cel care ocupa funcţia de registrator la OCPI Giurgiu. Am dat, ulterior, examen pentru postul de inginer şef, post vacant, şi, începând cu data de 25 august 2016, sunt titular pe acest post”, a declarat, pentru Jurnal Giurgiuvean, Ilie Vasile.

La scurt timp de la promovarea concursului, Ilie Vasile a fost, din nou, numit cu delegaţie, director al OJCPI Giurgiu, începând cu data de 15 ianuarie 2017.

(Jurnal)