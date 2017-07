Daria Florina GHIMUŞ, copilul de nota 10 – “perfect” la Examenele Naţionale!

Are aproape 15 ani, pe care îi va împlini pe data de 2 august, şi este o mână de om. Caracterizată de mult bun simţ, un copil normal, dar şi cu o ambiţie de fier, aşa o prezintă cei care o cunosc pe Daria Florina Ghimuş, unul dintre cei cinci copii giurgiuveni care au obţinut media zece la Examenele Naţionale.

Fostă elevă a Şcolii Gimnaziale „Acad. Marin Voiculescu” din municipiu (diriginte Iuliana Tănase), Daria Ghimuş nu se consideră o tocilară, aşa cum ar crede unii. În şcoală i-au plăcut la fel de mult şi matematica, şi limba română. Dar, recunoaşte, are o pasiune mai aprinsă pentru cifre, pentru ştiinţele exacte. Nu ştie cu cine ar putea să semene, pentru că tatăl este fost cadru MAI, iar mama lucrează ca şi casier-încasator la una dintre firmele de televiziune prin cablu şi internet din municipiu. A terminat clasele V – VIII cu media 9,69, iar zecele curat obţinut la Examenele Naţionale a reprezentat o adevărată surpriză atât pentru ea, cât şi pentru familie. Astfel, cu un 9,93 medie de admitere, este sigură că va putea intra la Colegiul Naţional „Ion Maiorescu”, acolo unde, de altfel, a învăţat şi sora ei. Recunoaşte că, având o medie aşa de bună, ar fi putut intra la orice liceu de renume din capitală, dar, aşa cum recunoaşte chiar ea, cu sinceritate, nu se îndură încă să plece de lângă mama ei. Şi totuşi, există vreun „secret” pentru a obţine notele Dariei? Răspunsul ni l-a dat chiar ea:

„Nu e neapărat un secret…Dar faptul că, zilnic, am alocat timp suficient – circa trei ore – temelor, am lucrat în plus în permanenţă, şi am tratat cu seriozitate absolut fiecare lecţie, cred că poate duce pe oricine la rezultatele mele. Cât despre subiecte…anul acesta au fost mult, mult mai uşoare decât în anii trecuţi, aşa că cine a spus că i s-au părut grele, înseamnă că nu a învăţat suficient în anii de şcoală generală!”, spune Daria cu zâmbetul pe buze. Ca orice copil de vârsta ei, îi place să se plimbe cu prietenii prin parc, îi place să deseneze, şi îi mai place să meargă cu părinţii în concedii, la mare sau la munte. „Mai repede la mare…dar ai mei vor să mergem şi la munte, aşa că îmi plac amândouă”, recunoaşte Daria Ghimuş.

Alături de ceilalţi doi copii din municipiu care au obţinut zece la Examenele Naţionale, Daria a fost premiată de consilierii locali în cadrul ultimei şedinţe ordinare, cu suma de 2000 de lei.

„A fost o surpriză plăcută momentul în care cineva de la Primărie a sunat, cu o zi înainte, şi ne-a invitat la şedinţă. Banii îi voi opri pentru a-mi putea cumpăra cele necesare la liceu. Cadou pentru rezultatul de la Examen, dar şi pentru ziua mea de naştere, va fi o excursie pe care mi-au oferit-o părinţii mei, la Predeal, unde voi merge în luna august, împreună cu mai mulţi colegi din şcoala unde am învăţat”, ne mai spunea Daria Ghimuş.

Înainte de a ne despărţi de unul dintre copiii de zece ai municipiului nostru, viitoarea liceană a ţinut să ne mai spună că cel mai mult în rezultatele pe care le are datorează părinţilor şi surorii ei, cei mai înfocaţi susţinători ai ei, de altfel, dar şi cadrelor didactice ale şcolii unde a învăţat opt ani de zile.

(Jurnal)