La nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu nu a fost oprit procesul de recrutare a persoanelor care vor să devină asistenți maternali profesioniști, deși contextul generat de pandemie a dus la reprogramarea evaluărilor efectuate pe teren și la amânarea cursurilor de formare profesională organizate pentru viitorii asistenți maternali profesioniști.

Astfel, persoanele interesate să devină asistenți maternali profesioniști în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu au putut depune cereri prin care au solicitat să fie evaluate și ulterior atestate ca asistenți maternali profesioniști. De la începutul acestui an şi până în prezent, 41 persoane au depus cereri la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu în vederea evaluării iniţiale, care este o etapă premergătoare obţinerii atestatului de asistent maternal profesionist şi angajării pe un astfel de post.

“La D.G.A.S.P.C. Giurgiu au fost deja angajaţi, în primele opt luni ale acestui an, 11 asistenţi maternali profesionişti şi urmează să mai fie angajaţi, până la sfârşitul anului, încă 14 asistenţi maternali profesionişti. Persoanele angajate au urmat cursuri de formare profesională în primul trimestru al acestui an și au fost evaluate de specialiștii Serviciului Asistență Maternală din cadrul instituției, în vederea stabilirii capacităţii de a oferi îngrijirea potrivită copilulului/copiilor pe care îi vor primi în plasament; ulterior, au fost atestate ca asistenți maternali profesioniști de către Comisia pentru Protecția Copilului Giurgiu iar angajarea a fost făcută la data instituirii plasamentului.

Continuăm procesul de recrutare a viitorilor asistenți maternali profesioniști, iar cursurile de formare profesională vor fi reluate imediat ce va fi posibil și va fi constituită o grupă de cursanți. Numai persoanele care îndeplinesc cerinţele prevăzute de lege în vederea atestării ca asistent maternal profesionist vor putea urma cursurile de formare profesională organizate la nivelul D.G.A.S.P.C. Giurgiu, acestea având durata de 64 de ore. După evaluare și obţinerea atestatului de asistent maternal profesionist, persoanele respective vor putea primi copii în plasament” a declarat Cătălin Lupu, director general al D.G.A.S.P.C. Giurgiu.

Printr-un proiect cu finanţare europeană, la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu, începând din anul 2018 şi până la finalul anului 2023, vor fi angajaţi 125 de asistenţi maternali profesionişti (25 asistenţi maternali profesionişti pe an).

De la începutul derulării proiectului au fost angajate pe posturi de asistenți maternali profesioniști 36 persoane (32 femei și 4 bărbați), având vârste cuprinse între 23 și 55 ani.