Reguli noi, măști de protecție, distanțare fizică și părinți ce și-au fotografiat copiii în prima zi de școală fie înainte de a ajunge la poarta școlii, fie pe deasupra gardului unității de învățământ.

După cum ne spunea purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar al Județului Giurgiu, prof. Georgeta Stănescu, prima zi de școală, 14 septembrie, a decurs fără incidente.

„Nu am avut cazuri de copii care să vină fără mască, sau dacă au fost, au fost sporadice, și situația s-a rezolvat imediat. De asemenea, nu am avut copii care să vină cu febră la școală, și nu avem nici copii care să provină din familii care să aibă cazuri confirmate, în prezent, de COVID. În ceea ce privește situația Școlii nr. 2, unde au fost identificate cazuri de COVID 19 atât în rândul personalului didactic, cât și nedidactic, acolo nu mai este niciun pericol, deoarece confirmările au fost pe perioada premergătoare începerii cursurilor, s-au făcut dezinfecțiile în timp util, astfel că elevii au putut veni liniștiți la cursuri.

Pe de altă parte, am avut și susținerea cadrelor MAI, care, așa cum au procedat în fiecare an, au fost prezenți în imediata apropiere a unităților de învățământ. În ceea ce privește părinții, care, pentru prima dată, din cauza situației epidemiologice, nu au avut acces în clase, și aceștia au înțeles situația, s-au conformat, astfel că nu am avut neplăceri din acest punct de vedere”, a mai declarat, pentru „Jurnal giurgiuvean”, purtătorul de cuvânt al ISJ Giurgiu.

(Jurnal)