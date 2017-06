Constatați cu câtă nesimțire tratează operatorul de energie electrică, ENEL, sesizările noastre . Imaginile spun totul despre caracterul lor …(VIDEO)

Luni, 12 iunie, în jurul orei 19,00, giurgiuvenii ce locuiesc pe bulevardul București, în zona Pasarelă, au avut surpriza să li se întrerupă, în mai multe serii, alimentarea cu energie electrică. Dacă la început unii au crezut că este vorba despre o glumă a unor vecini, ulterior locatarii scărilor unor blocuri de locuințe din această zonă s-au alertat, panicați de riscul ca întreruperile repetate (chiar și la intervale de 30 de secunde!), să ducă la ”arderea” aparatelor electrice. Iată de ce câțiva dintre cititorii noștri ne-au sunat pe telefoanele de serviciu, sesizându-ne acest inconvenient. Evident că am accesat numărul de telefon indicat în relația cu clienții al celor de la ENEL, principalul furnizor de energie electrică din Municipiul Giurgiu: 0800070809. Așa cum pesemne ați anticipat am fost nevoiți să ascultăm mai întâi robotul Societății ce ne-a precizat timp de mai multe minute pe ce taste ale telefonului ar trebui să apăsăm dacă dorim să intrăm în legătură cu vocea unui humanoid. În sfârșit o voce de școlăriță ne-a răspuns, spunându-ne scurt că trebuie să sunăm la numărul: 0800070701. Am tastat numărul după care am fost nevoiți de data aceasta să ascultăm o piesă din play-listul ENEL pentru abonați, timp de vreo 4-5 minute, deși robotul ne precizase la început că nu vom aștepta decât cel mult 3 minute. Poți să contrazici o mașină?! În sfârșit un operator ENEL ne-a răspuns întrebându-ne despre ce este vorba. Auzind că suntem de la presa locală și că ne interesăm de suita de întreruperi survenite la acea oră în rețea, întreruperi pe care erau obligați să le anunțe abonaților prin mass media, dacă ele nu se datorau unor defecțiuni apărute ad hoc, în sistem, Golovan Cătălin, căci așa ni se recomandase, ne-a indicat un alt număr de telefon, cel al Departamentului Deranjamente, ale căror echipe operative urmau să intervină, așa cum fusesem asigurați. Precizăm că trecuseră deja 26 de minute de la primul telefon!! După ce am mulțumit, optimiști , am format numărul indicat: 0246929…dar stupoare! Vedeți în imaginile alăturate ce s-a întâmplat la finalul încercării noastre de a sesiza un deranjament în rețeaua de energie electrică . Incredibil cum își servesc cei de la ENEL abonații! Ia uitați cum își bat șmecherii ăștia joc de noi! E de necrezut câtă nesimțire…

(Marcel Dulie)