Consiliul Concurenţei analizează motivul pentru care preţul carburanţilor în România depăşeşte media Uniunii Europene

Consiliul Concurenţei a demarat o investigaţie sectorială pe piaţa carburanţilor, pentru a analiza de ce preţurile în România sunt mai mari decât media din Uniunea Europeană, a declarat, luni, preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu, într-o conferinţă pe teme energetice. Întrebarea este de ce de un an de zile, preţul este mai mare decât media UE? Aici căutăm o explicaţie, pentru că, tradiţional, preţul în România era un pic sub medie. De undeva de la începutul anului trecut suntem peste medie, vorbim de preţul fără taxe. Cu taxe, suntem jos, statul român taxează mai puţin decât alte state. Unde intervin companiile este partea fără taxe. Este o evoluţie relativ nouă pe care nu o înţelegem pe de-a-ntregul, aşa că am lansat o investigaţie. Ei vor primi o serie de întrebări la care sunt obligaţi să răspundă legal. Vrem să înţelegem exact care sunt schimbările care au dus la această evoluţie, pentru noi surprinzătoare”, a spus Chiriţoiu.

