Consilierii locali au amânat concesionarea unei parcele de teren către o firmă, deocamdată… fantomă!

În data de 18 iulie, o persoană fizică, Florentina Puiu, în calitate de „administrator al SC MULTISPORTS EXPERIENCE SRL”, firmă al cărei sediu ar fi pe undeva, prin strada ”Pictor Grigorescu”, nr. 11, depunea, la Primăria Giurgiu, o cerere prin care solicita concesionarea unui teren în suprafaţă de 5.000 mp situat în Giurgiu, şoseaua Vamă – PCTF Mocănaşu, adiacent Restaurantului Riviera, „în vederea construirii unui complex sportiv format dintr-un teren multifuncţional în aer liber (fotbal, tenis, handbal, baschet) şi un teren acoperit de fotbal. Complexul va deţine toalete, vestiare, duşuri pentru jucători, arbitri şi oficialităţi, sală de conferinţe cu minibar, birouri şi o terasă”, se mai arată în cererea depusă la registratura Primăriei Municipiului.

De precizat că Parcela de teren pe care şi-o dorea administratorul firmei face parte dintr-un teren cu mult mai mare, aflat în proprietatea Primăriei.

Parcela de 5000 de metri pătraţi (în prezent un teren pârloagă), ce urma să fie supusă aprobării pentru concesionarea, prin licitaţie publică, pe un termen de 49 de ani a declanşat o serie de discuţii printre consilieri. Primul a fost consilierul ALDE, Alexandru Vladu, care, deschizând calea suspiciunilor, spunea că în acest caz ar fi vorba despre o „licitaţie cu dedicaţie”: „Vă garantez că această firmă – dacă va fi aşa – nu va câştiga această licitaţie, pentru că vom fi foarte, foarte atenţi la caietul de sarcini. Cum e posibil ca o firmă despre care nu ştim nimic, apărută peste noapte, să investească 400.000 de euro în complexul acela sportiv? E cam cusută cu aţă albă…” La rândul său, consilierul liberal Valentin Anghelescu spunea că, din informaţiile pe care le deţine, ar fi vorba despre o firmă care nu deţine decât o balastieră şi câteva betoniere.

Ce spun autorităţile…

Primarul Nicolae Barbu, dorind să pună capăt speculaţiilor, a fost extrem de concis: „Terenul respectiv este sub orice critică; este plin de gunoaie. Licitaţia, ştiţi şi dumneavoastră, va fi una publică, şi, pe lângă firma care a avut curaj să depună cererea, nimeni nu s-a mai interesat… Se vor deschide linii cu finanţare europeană, şi, pentru că are PUG zona respectivă, ar putea accesa. Eu vă garantez că patru luni de acum înainte se va munci ca să se scape de şerpii de acolo, care nu sunt inerţi deloc. Avem posibilitatea să facem o zonă verde dintr-una care nu a fost inclusă în această categorie. Nu avem bani pentru alte amenajări, iar singura noastră amenajare este Proiectul Canal Cama. Nu aveţi motive de îngrijorare, vom avea stipulat în caietul de sarcini obligativitatea ca, în maxim un an de zile, să îşi obţină autorizaţia de construcţie; în caz contrar, vom anula rezultatul licitaţiei, şi o vom reface”, a mai precizat primarul Barbu.

Solicitantul terenului…firmă fantomă?

Aşa cum menţionam de la începutul acestui material, la data depunerii cererii către Primărie, despre societatea solicitantă a terenului nu se ştia mare lucru. În afara numelui unei persoane fizice, identificate, în cerere, ca fiind administratorul societăţii, şi de o adresă, niciun alt lucru nu ajuta la identificarea firmei. Nici pe site-urile de specialitate (multe dintre ele în strânsă legătură cu Registrele Comerţului din ţară), nu figurează înregistrată vreo societate comercială cu această denumire. Ca să nu mai spunem că cererea şi memoriul nu poartă vreo ştampilă (minimul de „oficializare” al unui document), şi nici nu se regăseşte, pe undeva, cu vreun Cod Unic de Înregistrare al societăţii.

Oricum, aleşii locali nu au dorit să cadă în plasa celor de la Multisports Experience SRL, care se pare au mers pe principiul „de s-o prinde, ne facem mici, dacă nu, mergem înainte!” Aşa că proiectul de hotărâre a fost amânat în cazul acestora până ce administraţia locală va obţine, date concrete asupra identităţii societăţii, din partea Registrului Comerţului Giurgiu. În concluzie, după cum constatăm , terenul mult comentat este solicitat de către o firmă…fantomă! Care este motivul acestei discreţii absolute în care este învăluită identitatea societăţii nu ştim. Putem spune doar că intenţiile pentru care urma să fie concesionat acest teren sunt din cele mai generoase ţinând cont, aşa cum declara şi primarul oraşului, de ceea ce se află pe el de mai multă vreme.

(Jurnal)