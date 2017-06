Conform Listei negre din mapa lui Dragnea, cei doi miniştri giurgiuveni şi-ar putea pierde mandatul!

PSD a convocat pentru astăzi, 13 iunie, Comitetul Executiv al partidului, o ședință în care toată lumea așteaptă ca Liviu Dragnea să prezinte analiza miniștrilor și a întregului Cabinet Grindeanu.

În această ședință se intră cu două ipoteze de lucru. Prima opțiune, spun cei de la stiripesurse.ro, este schimbarea întregului Guvern, prin retragerea sprijinului politic pentru Sorin Grindeanu și forțarea demisiei acestuia. Dacă acest scenariu nu se va concretiza, a doua ipoteză de lucru este o amplă remaniere a miniștrilor care nu au îndeplinit programul de guvernare, dar și a celor care au comunicat foarte prost în spațiul public.

Pentru prima variantă de lucru, Liviu Dragnea are nevoie de un semnal de la Cotroceni, care să-i ofere garanția că președintele Iohannis va desemna rapid un alt premier din partea PSD. Dacă această garanție nu există este foarte greu de crezut că liderul PSD se va arunca într-o acțiune politică cu final necunoscut.

Pe această listă, alături de Viorel Ştefan (ministrul finanţelor), Florian Bodog (ministrul sănătăţii) şi Petre Daea (ministrul agriculturii) se regăsește și ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, cel care este acuzat că a întârziat măsurile din programul de guvernare, dar nici comunicarea nu a fost punctul său forte. Totodată, s-a pus problema remanierii ministrului Energiei, Toma Petcu. Aici jocurile politice sunt ceva mai complicate, pentru că Toma Petcu este susținut de Tăriceanu și este omul de casă al lui Daniel Chițoiu. Marea problemă a lui Tăriceanu este că dacă îl schimbă pe Petcu va da naștere unui război intern în ALDE pentru că sunt mai mulți pretendenți la această funcție.

Pe de altă parte, preşedintele executiv al PSD, Niculae Bădălău, neagă faptul că social-democraţii i-ar fi cerut demisia premierului Sorin Grindeanu. Într-un scurt interviu acordat celor de la Digi 24, refuză să spună şi dacă liderii partidului vor merge pe o remaniere guvernamentală sau pe schimbarea întregului guvern, în frunte cu premierul.

„Aseară am avut o discuție pe programul de guvernare cu premierul, foarte constructivă, CEX-ul urmând să hotărască. Eu nu am auzit asta, poate eram ieșit din sală, dar nu am auzit. Eu nu dau teste cu premierul. Noi discutăm lucruri serioase, discutăm pe programul de guvernare. Sunt într-adevăr nerealizări. Suntem cu destule probleme ieșite din grafic. Sunt extrem de multe: Finanțe, Agricultură, Transporturi”, a mai declarat Niculae Bădălău celor de la Digi 24.

(Jurnal)