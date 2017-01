Comuna Daia a fost deszăpezită 99,9%! Oamenii au răspuns prompt solicitărilor Primăriei în zilele cu căderi masive de zăpadă!

Interesaţi de modul în care au reuşit locuitorii comunei Daia, să treacă peste perioada dificilă de ger şi căderi masive de zăpadă, am luat legătura cu Şerban Florin, primarul localităţii, care ne-a spus: În toată această perioadă am avut un contact permanent cu cetăţenii. Am răspuns la apelurile telefonice mergând cu salariaţii primăriei organizaţi în echipe de intervenţie la domiciliile celor ce ne-au solicitat ajutorul. Cetăţenii au fost întrebaţi dacă au lemne, dacă au căldură, alimente… Am degajat zăpada persoanelor vârstnice, i-am aprovizionat cu lemne. Un singur caza a necesitat un efort mai deosebit din partea noastră. Este vorba despre o bătrânică , din comună căreia i-am cumpărat lemne după ce împreună cu alţi concetăţeni din localitate am strâns bani pentru a o ajuta. Acum femeia poate sta liniştită în privinţa căldurii în această iarnă. Întrebat în ce stare sunt străduţele şi uliţele comunei, primarul Şerban ne-a spus: Pot afirma faptul că în proporţie de 99.9% comuna este curăţată de zăpadă. A existat o singură stradă în care nu am putut interveni cu utilaje şi unde oamenii s-au mobilizat şi au curăţat zăpada …Florin Şerban ne mai spunea că toţi cei 22 de cetăţeni ce primesc ajutoare sociale au fost prezenţi de fiecare dată când au fost solicitaţi fără a fi rugaţi. În perioada 9 – 12 ianuarie, perioada cea mai critică din punct de vedere meteorologic am asigurat permanenţa la Primărie 24, din 24 de ore. Primul edil al localităţii Daia ne mai preciza faptul că indiferent când se vor relua cursurile la unităţile şcolare din comuna Daia (şcoala Daia şi grădiniţa Plopşoru), ele sunt pregătite pentru a le oferi elevilor toate condiţiile, inclusiv căldură. Am hotărât ca din timp clasele să fie încălzite pentru ca aceşti copii să nu sufere din cauza frigului, drumurile de acces fiind curăţate fără a crea probleme copiilor.

Florin Şerban ne mai spunea că deşi nu deţine nici un utilaj pentru deszăpezire la primărie a reuşit acest lucru prin eforturile concetăţenilor săi şi a unei firme ce a pus la dispoziţie maşinile necesare acestei grele acţiuni din ultimele zile.

(Tincu Florian)